Цей концепт незабаром втілиться у серійний позашляховик M з електричною силовою установкою.

BMW Concept XM продовжує тенденцію росту фірмових парних решіток радіатора. Електрифікований кросовер від підрозділу M не потребує повітроводів так, як спортивні автомобілі з ДВЗ, але вони у нього є і чималі. Принаймні світловий контур цієї деталі виглядає непропорційно великим у порівнянні з крихітними трикутниками “примружених” фар.

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Назва концепту однозначно вказує на те, чим він буде в серійному вигляді: “X” – це про кросовери, “M” – про спортивний підрозділ BMW. Але далі баварський бренд темнить, зазначаючи, що це буде “високопродуктивна електрифікована” модель. Наскільки електрифікована – в BMW не уточнюють. Якщо чутки про серійну модель XM правдиві, то мова йде про гібридну установку на базі 4,4-літрового твін-турбо V8, який можна побачити в багатьох інших моделях BMW M зараз. Силовому агрегату пророкують потужність у 700 кінських сил, з якими він буде більш агресивною формою наступного X7. Водночас на тизері можна помітити подібність до повністю електричного BMW iX.

BMW також говорить, що ця модель буде “унікальним X для бренду M, що демонструватиме новий дизайн передньої частини люкс-класу BMW”. Повністю розкрити концепт BMW XM виробник обіцяє на Art Basel в Майамі-Біч на початку грудня.