BMW iX 2026 года получит измененную внешность и больше мощности

Поговаривают, что обновленную модель презентуют в марте 2025 года. На шпионских фото прототипа новинки заметно, что электрокроссовер получит новую решетку радиатора и измененные дневные ходовые огни. Сообщается, что передняя часть авто будет иметь освещение BMW Iconic Glow.

Также известно, что в отличие от других флагманских моделей BMW, iX не получит раздельной оптики. Зато кроссовер получит обновленные ДХО, в соответствии с другими недавними новинками бренда. Передний бампер также претерпит изменения и получит новые воздухозаборники.

Обновленный BMW iX получит новые комплектации. Версия xDrive45 заменит xDrive40, xDrive60 заменит xDrive50, а модельный ряд возглавит iX M70, который займет место сегодняшнего iX M60. Все они получат большую мощность.

Базовая версия будет иметь мощность в 322 л.с., а флагманская – 610, однако, есть информация, что кроссовер, как и BMW i7, также может получить мощность в 650 л.с. Запас хода тоже увеличили. Версия xDrive40 может преодолеть на одном заряде 425 км. В то же время топовая версия может предложить больший пробег.

В прошлом году BMW объединилась с компанией Our Next Energy (ONE), чтобы оснастить iX батареей Gemini. В таком исполнении электрокроссовер сможет преодолеть 979 км на одном заряде. Однако, эта информация пока не подтверждена.

Сообщается, что BMW презентует обновленный iX в 2025 году, как модель 2026 года, вместе с электромобилями следующего поколения, разработанных на базе Neue Klasse. Уже известно, что среди новинок будет представлен электрический седан (с размерами подобными 3 серии) и среднеразмерный внедорожник.