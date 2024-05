BMW iX 2026 року отримає змінену зовнішність та більше потужності

Подейкують, що оновлену модель презентують в березні 2025 року. На шпигунських фото прототипа новинки помітно, що електрокросовер отримає нову решітку радіатора та змінені денні ходові вогні. Повідомляється, що передня частина авто матиме освітлення BMW Iconic Glow.

Також відомо, що на відміну від інших флагманських моделей BMW, iX не отримає роздільної оптики. Натомість кросовер отримає оновлені ДХВ, відповідно до інших нещодавніх новинок бренду. Передній бампер також зазнає змін й отримає нові повітрозабірники.

Оновлений BMW iX отримає нові комплектації. Версія xDrive45 замінить xDrive40, xDrive60 замінить xDrive50, а модельний ряд очолить iX M70, який займе місце сьогоднішнього iX M60. Усі вони отримають більшу потужність.

Базова версія матиме потужність в 322 к.с., а флагманська – 610, проте, є інформація, що кросовер, як і BMW i7, також може отримати потужність в 650 к.с. Запас ходу теж збільшили. Версія xDrive40 може подолати на одному заряді 425 км. Водночас топова версія може запропонувати більший пробіг.

Торік BMW об’єдналася з компанією Our Next Energy (ONE), аби оснастити iX батареєю Gemini. В такому виконанні електрокросовер зможе подолати 979 км на одному заряді. Однак, ця інформація наразі не підтверджена.

Повідомляється, що BMW презентує оновлений iX в 2025 році, як модель 2026 року, разом з електромобілями наступного покоління, розроблених на базі Neue Klasse. Вже відомо, що серед новинок буде презентовано електричний седан (з розмірами подібними до 3 серії) та середньорозмірний позашляховик.