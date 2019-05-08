Для десятков людей, которые пришли поживиться бесплатным горючим из опрокинутого бензовоза, мародерство стало последним делом в жизни.

Власти Республики Нигер в Западной Африке сообщили о гибели по меньшей мере 58 человек и десятках раненых в результате взрыва автоцистерны с горючим возле главного аэропорта страны.

Смотрите также: Видео: водитель автобуса переключает передачи ногой

По информации Associated Press много людей до сих пор находятся в критическом состоянии и не исключено, что количество погибших увеличится.

Автоцистерна перевернулась возле заправочной станции на трассе RN1 рядом с международным аэропортом. Авария случилась из-за ошибки водителя во время парковки. Горючее начало вытекать на дорогу и на месте аварии стали собираться люди с канистрами и другими емкостями, чтобы набрать себе бесплатного бензина.

Фото: место катастрофы / АР, ЗР

Однако огнеопасная смесь внезапно вспыхнула, охватив все вокруг пламенем и через несколько секунд раздался мощный взрыв, от которого даже были повреждены здания, которые находились поблизости. Сейчас полиция выясняет, что стало причиной взрыва, по одной из версий это была искра от двигателя мопеда одного из мародеров.

Читайте также: Воры за одну ночь украли 124 колеса с машин на парковке дилерского центра Chevrolet