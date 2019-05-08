Для десятків людей, які прийшли поживитись безкоштовним пальним з перекинутого бензовоза, мародерство стало останньою справою у житті.

Влада Республіки Нігер у Західній Африці повідомила про загибель щонайменше 58 людей і десятки поранених у результаті вибуху автоцистерни з пальним біля головного аеропорту країни.

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За інформацією Associated Press багато людей досі перебувають в критичному стані і не виключено, що кількість загиблих збільшиться.

Автоцистерна перекинулась біля заправної станції на трасі RN1 поряд з міжнародним аеропортом. Аварія трапилась через помилку водія під час паркування. Пальне почало витікати на дорогу і на місці аварії стали збиратись люди з каністрами та іншими ємностями, аби набрати собі безкоштовного бензину.

Фото: місце катастрофи / АР, ЗР

Однак вогненебезпечна суміш раптово спалахнула, охопивши всі довкола і за кілька секунд пролунав потужний вибух, від якого навіть були пошкоджені будівлі, що знаходились поблизу. Наразі поліція з’ясовує, що стало причиною вибуху, за однією з версій це була іскра від двигуна мопеда одного з мародерів.

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