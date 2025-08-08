Большая нехватка дальнобойщиков может оказаться фейком

В тех транспортных компаниях, где водителям дают хорошие зарплаты с бонусами, заботятся о людях и условиях их труда, текучести кадров не было и не будет. Скулят о дефиците кадров там, где на водителях экономят, начиная от мизерных зарплат, чрезмерных нагрузок и заканчивая пренебрежительным отношением.

Таким образом владельцы транспортных компаний выбивают себе субсидии, определенные преференции, льготы и тому подобное. Как пишет 40ton.net, тему дефицита водителей особенно используют компании с уровнем текучести кадров до 90 процентов и более. Таким образом, они "борются не столько с нехваткой водителей, сколько с нехваткой людей, готовых принять определенные условия труда".

Скажем, в Польше по подсчетам Ассоциации работодателей транспорта и логистики Польши (TLP) не хватает 150 000 работников. Предложенной зарплаты в 10 000 злотых нетто (113 740 грн) недостаточно для привлечения польских водителей на международные маршруты.

В Германии говорят о нехватке от 40 000 до 60 000 квалифицированных водителей и это количество может возрасти, потому что 39% немецких водителей уже старше 55 лет и вскоре выйдут на пенсию.

На фоне других отраслей, где в среднем только 25 процентов работников старше 55 лет, это выглядит действительно угрожающе, но контраст очевиден и понятен – где-то и платят лучше, и условия благоприятные.

Здесь, как в природе, существует свой отраслевой круговорот. Польские водители трудоустроились в Германии, где платят больше и это и отток польские компании стремятся заменить дешевой рабочей силой из Украины, Беларуси, Молдовы, стран Средней Азии и т.д.

Между тем в Соединенных Штатах недавно появился совсем другой подход к этой теме. Ряд местных транспортных СМИ, как вот Land Line Magazine, FreightWaves и Commercial Carrier Journal, осветили дискуссию о том, существует ли на самом деле дефицит водителей, или это только вредный миф.

Основанием стал Отчет, подготовленный Национальной академией наук, инженерии и медицины (NASEM) на запрос Конгресса США по новым правилам рынка труда.

В отчете NASEM было подчеркнуто значительное пространство для улучшения заработной платы и условий труда водителей грузовиков. Острая нехватка водителей объясняется жадностью работодателей. Единоличники, которые работают на себя, имея одну или две фуры в семейном бизнесе, не ноют по поводу малых заработков. Они активно развиваются, чего не скажешь о тех работодателях, которые экономят на водителях.

Появилась статистика, в которой количество американцев с лицензиями CDL (местный эквивалент C+E) неуклонно растет, и сейчас она значительно выше, чем до 2020 года. Все это указывает, что массовая нехватка водителей может быть мифом.

Вывод однозначный, как и совет: транспортную отрасль просто нужно улучшить, чтобы снова сделать условия труда водителей в крупных компаниях финансово привлекательными.