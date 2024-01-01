Парламент ЕС пересмотрит Директивы о водительских правах, весе и габаритах

Таким образом, Европейский парламент в важном голосовании поддержал автомобильную транспортную отрасль и начал переговоры. Об этом со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU) сообщает онлайн-портал транспорта и логистики VerkehrsRunschau.de.

Обсуждение этого вопроса между Европарламентом, IRU и транспортными ассоциациями будет направлено на "решение критических проблем отрасли, таких как нехватка водителей и переход к более экологичному и эффективному коммерческому автомобильному транспорту". Именно на такой результат ожидают в IRU.

Читайте также В Евросоюзе могут установить единые штрафы за нарушение ПДД

Главное в том, что будет пересмотрено содержание Директивы о водительских правах с целью "модернизации текущей системы лицензирования профессиональных водителей".

Новой нормативной базой планируется устранить препятствия, мешающие стать водителем. Это позволит расширить склонный к быстрому уменьшению пул водителей с помощью молодых кадров и привлечь водителей из третьих стран, которые заполнят дефицитную кадровую нишу.

Читайте также Почему в Германии водителю трудно трудоустроиться

"Это голосование является решающим шагом в согласовании потребностей транспортной отрасли и целей ЕС по устойчивому развитию. Совет также поддержит эту прагматичную линию", – сказала директор IRU по адвокации в ЕС Ралука Мариан.

Условно тема переговоров разделена на два раздела, содержание которых требует новой редакции.

Изменения в водительских правах:

возможность получить категорию C или C+E в возрасте 17 лет, чтобы иметь возможность работать в двойном составе до совершеннолетия;

введение нового реестра водительских удостоверений, который бы позволил ввести запрет вождения на всей территории Европейского Союза;

введение нового реестра водительских прав, который бы позволил использовать цифровые разрешения в международном движении, которые отображаются, например, в приложениях для смартфонов;

пересмотр программ обучения водителей, введение обязательного обучения защите пешеходов и велосипедистов, а также обращению со скользкой поверхностью.

Читайте также Для чего над европейскими дорогами кружат дроны

Изменение параметров грузовика:

включение 25-метровых и 32-метровых комплектов в нормы ЕС, чтобы облегчить их продвижение на международном уровне;

упрощение процедур начала испытаний 25-метровых или 32-метровых грузовиков в отдельных странах-членах;

общее увеличение допустимой полной массы в международных перевозках до 44 тонн;

включение электрических полуприцепов в регламент с предоставлением им дополнительно 2 тонны допустимой общей массы комплекта;

разрешить нагрузку на ведущую ось электрогрузовиков 12,5 тонн (Германия уже заявила, что это изменение заблокируют).

Читайте также В Германии появились фуры с двумя полуприцепами: что это за транспорт

Евродепутаты из состава TRAN по рассмотрению этих вопросов отдали 37 голосов "за" и 1 голос "против".

В условиях внедрения транспортных средств с нулевым уровнем выбросов остро встал вопрос о поддержке трансграничного использования больших грузовиков.

Изменения веса и размеров ТС также признано приоритетным и есть надежда на положительное решение, поскольку "общий подход Совета, голосования Парламента демонстрирует четкое обязательство двигать дискуссии вперед".