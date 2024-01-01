Парламент ЄС перегляне Директиви про водійські права, вагу та габарити

Таким чином, Європейський парламент у важливому голосуванні підтримав автомобільну транспортну галузь й розпочав переговори. Про це з посиланням на Міжнародний союз автомобільного транспорту (IRU) повідомляє онлайн-портал транспорту і логістики VerkehrsRunschau.de.

Обговорення цього питання між Європарламентом, IRU й транспортними асоціаціями буде спрямовано на "розв'язання критичних проблем галузі, таких як нестача водіїв і перехід до екологічнішого та ефективнішого комерційного автомобільного транспорту". Саме на такий результат очікують в IRU.

Читайте також У Євросоюзі можуть встановити єдині штрафи за порушення ПДР

Головне в тому, що буде переглянуто зміст Директиви про водійські права з метою "модернізації поточної системи ліцензування професійних водіїв".

Новою нормативною базою планується усунути перешкоди, що заважають стати водієм. Це дозволить розширити схильний до швидкого зменшення пул водіїв за допомогою молодих кадрів та залучити водіїв з третіх країн, котрі заповнять дефіцитну кадрову нішу.

Читайте також Чому в Німеччині водію важко працевлаштуватись

"Це голосування є вирішальним кроком в узгодженні потреб транспортної галузі та цілей ЄС щодо сталого розвитку. Рада також підтримає цю прагматичну лінію", – сказала директор IRU з адвокації в ЄС Ралука Маріан.

Умовно тему перемовин розділено на два розділи, зміст яких потребує нової редакції.

Зміни до водійських прав:

можливість отримати категорію C або C+E у віці 17 років, щоб мати можливість працювати в подвійному складі до повноліття;

запровадження нового реєстру водійських посвідчень, який би дозволив запровадити заборону водіння на всій території Європейського Союзу;

запровадження нового реєстру водійських прав, який би дозволив використовувати цифрові дозволи в міжнародному русі, які відображаються, наприклад, у додатках для смартфонів;

перегляд програм навчання водіїв, запровадження обов'язкового навчання захисту пішоходів і велосипедистів, а також поводженню зі слизькою поверхнею.

Читайте також Для чого над європейськими дорогами кружляють дрони

Зміна параметрів вантажівки:

включення 25-метрових і 32-метрових комплектів до норм ЄС, щоб полегшити їх просування на міжнародному рівні;

спрощення процедур початку випробувань 25-метрових або 32-метрових вантажівок в окремих країнах-членах;

загальне збільшення допустимої повної маси в міжнародних перевезеннях до 44 тонн;

включення електричних напівпричепів до регламенту з наданням їм додатково 2 тонни допустимої загальної маси комплекту;

дозволити навантаження на ведучу вісь електровантажівок 12,5 тонни (Німеччина вже заявила, що цю зміну заблокують).

Читайте також У Німеччині з'явились фури з двома напівпричепами: що це за транспорт

Євродепутати зі складу TRAN щодо розгляду цих питань віддали 37 голосів "за" і 1 голос "проти".

В умовах впровадження транспортних засобів з нульовим рівнем викидів гостро постало питання щодо підтримки транскордонного використання більших вантажівок.

Зміни ваги та розмірів ТЗ також визнано пріоритетним і є сподівання на позитивне рішення, оскільки "загальний підхід Ради, голосування Парламенту демонструє чітке зобов’язання рухати дискусії вперед".