Велика нестача далекобійників може виявитися фейком

У тих транспортних компаніях, де водіям дають гарні зарплати з бонусами, дбають про людей і умови їх праці, плинності кадрів не було і не буде. Скиглять про дефіцит кадрів там, де на водіях економлять, починаючи від мізерних зарплат, надмірних навантажень та закінчуючи зневажливим ставленням.

В такий спосіб власники транспортних компаній вибивають собі субсидії, певні преференції, пільги тощо. Як пише 40ton.net, тему дефіциту водіїв особливо використовують компанії з рівнем плинності кадрів до 90 відсотків і більше. Таким чином, вони "борються не стільки з нестачею водіїв, скільки з нестачею людей, готових прийняти певні умови праці".

Скажімо, у Польщі за підрахунками Асоціації роботодавців транспорту та логістики Польщі (TLP) не вистачає 150 000 працівників. Запропонованої зарплати в 10 000 злотих нетто (113 740 грн) недостатньо для залучення польських водіїв на міжнародні маршрути.

У Німеччині говорять про нестачу від 40 000 до 60 000 кваліфікованих водіїв і ця кількість може зрости, бо 39% німецьких водіїв вже старше 55 років і незабаром вийдуть на пенсію.

На тлі інших галузей, де в середньому лише 25 відсотків працівників старше 55 років, це виглядає й справді загрозливо, але контраст очевидний і зрозумілий – десь і платять краще, і умові сприятливіші.

Тут, як в природі, існує свій галузевий колообіг. Польські водії працевлаштувалися в Німеччині, де платять більше і це й відтік польські компанії прагнуть замінити дешевою робочою силою з України, Білорусі, Молдови, країн Середньої Азії й т.д.

Тим часом у Сполучених Штатах нещодавно з'явився зовсім інший підхід до цієї теми. Низка місцевих транспортних ЗМІ, таких як Land Line Magazine, FreightWaves та Commercial Carrier Journal, висвітлили дискусію щодо того, чи існує насправді дефіцит водіїв, чи це лише шкідливий міф.

Підставою став Звіт, підготовлений Національною академією наук, інженерії та медицини (NASEM) на запит Конгресу США щодо нових правил ринку праці.

У звіті NASEM було підкреслено значний простір для покращення заробітної плати та умов праці водіїв вантажівок. Гостра нестача водіїв пояснюється жадібністю роботодавців. Одноосібники, котрі працюють на себе, маючи одну чи дві фури в сімейному бізнесі, не скиглять з приводу малих заробітків. Вони активно розвиваються, чого не скажеш про тих роботодавців, які економлять на водіях.

З'явилася статистика, в якій кількість американців з ліцензіями CDL (місцевий еквівалент C+E) неухильно зростає, і зараз вона значно вища, ніж до 2020 року. Все це вказує, що масова нестача водіїв може бути міфом.

Висновок однозначний, як і порада: транспортну галузь просто потрібно покращити, щоб знову зробити умови праці водіїв у великих компаніях фінансово привабливими.