Большое количество строительной техники адресно пришло в Чугуев и Лозовую

Поступили одинаковые по объему и содержанию транспортно-имущественные пакеты. Как сообщает Харьковская ОГА, общая стоимость двух строительных траншей оценивается в более чем 16 миллионов гривен.

Техника по назначению подбиралась конкретно для оперативной ликвидации последствий российских обстрелов, ремонта объектов уличной сети водопровода, дорог и тому подобное.

Поступление очень своевременное, поскольку упомянутые громады сейчас настойчиво готовятся к как можно безопасному прохождению зимы. Это в прифронтовых условиях всего региона слишком сложно и новая спецтехника должна помочь в этом деле.

Что вошло в набор:

грузовой автомобиль;

прицеп;

асфальтоукладчик;

заправочная станция;

станции освещения

мини-экскаватор;

бензопилы;

вибромолоты;

перфораторы;

станции освещения;

и другой инвентарь.

Уже одно то, что салон Iveco Daily рассчитан на семерых человек, делает грузовик мощным инструментом для любого хозяйства. Фото: Харьковская ОВА

Дарителями этого набора выступили посольство Германии в Киеве, министерство иностранных дел Германии и Федеральное агентство по технической помощи (THW).

В транспортном сегменте выделяется бортовой автомобиль Iveco Daily с двухрядной кабиной (1+2+4), что удобно для выезда дежурной бригады на объекты ремонта или ликвидации последствий вражеских атак. Его дизельный двигатель под 160 лошадиных сил с объемом 2,3 литра считается долгоресурсным и экономичным.

К грузовику двухосный прицеп пригодится для подвоза материалов, оборудования или легкой спецтехники. Фото: Сергей Зеленский, ФБ-страница

Если на трассе он потребляет где-то в пределах 10 литров солярки на каждую сотню километров пробега, то в более активных на остановки и трогания городских условиях это может быть и под 13 литров.

Небольшим мини-экскаваторам JCB 80-й серии (JCB 8029) работа найдется всегда. Этот землекоп на резиновых гусеницах с силовым потенциалом за 18,4 кВт может работать не только с ковшом, но и с гидромолотом, ямобуром и десятком других рабочих инструментов.

Разработчики убеждают, что экскаватор JCB 8029 CTS с кабиной автомобильного класса имеет на 12% большую тяговую силу, чем его ближайший конкурент. Фото: JCB

Пригодится и мобильная осветительная установка с телескопическим штативом. Она комплектуется LED-светильниками, что в темное время суток существенно поможет на аварийно-спасательных или восстановительных работах.

Телескопические штанги с мощными фонарями, запитанные от собственной генераторной станции, осветят любую площадку так, что будет "видно, хоть иголки собирай". Фото: Харьковская ОГА

Особенно порадовались такому траншу в Лозовской городской территориальной громаде. В течение недели это уже второй пакет помощи. Здесь 23 сентября получили мусоровоз на шасси Scania, работающий на биометане.

Его городу подарила шведская муниципальная компания Renhållningen из Кристианстада. Это улучшит технологию управления бытовыми отходами.

Старейшая компания по управлению отходами Швеции Kristianstads Renhållnings поделилась машиной из своего спецавтопарка, поскольку даже в прифронтовых условиях Лозовая должна быть чистой. Фото: Лозовая, мэрия