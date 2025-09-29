Велика кількість будівельної техніки адресно прийшла в Чугуїв та Лозову

Надійшли однаковісінькі за обсягом та вмістом транспортно-майнові пакети. Як повідомляє Харківська ОВА, загальна вартість двох будівельних траншів оцінюється у понад 16 мільйонів гривень.

Техніка за призначенням підбиралася конкретно для оперативної ліквідації наслідків російських обстрілів, ремонту об'єктів вуличної мережі водогону, доріг тощо.

Надходження дуже своєчасне, оскільки згадані громади нині наполегливо готуються до якомога безпечного проходження зими. Це у прифронтових умовах всього регіону надто складно і нова спецтехніка має допомогти у цій справі.

Що увійшло в набір:

вантажний автомобіль;

причеп;

асфальтоукладач;

заправна станція;

станції освітлення

мініекскаватор;

бензопили;

вібромолоти;

перфоратори;

станції освітлення;

та інший інвентар.

Уже одне те, що салон Iveco Daily розрахований на сімох людей, робить вантажівку потужним інструментом для будь-якого господарства. Фото: Харківська ОВА

Дарувальниками цього набору виступили посольство Німеччини у Києві, міністерство закордонних справ Німеччини та Федеральне агентство з технічної допомоги (THW).

У транспортному сегменті виділяється бортовий автомобіль Iveco Daily з дворядною кабіною (1+2+4), що зручно для виїзду чергової бригади на об'єкти ремонту чи ліквідації наслідків ворожих атак. Його дизельний двигун під 160 кінських сил з об'ємом 2,3 літра вважається довгоресурним і економічним.

До вантажівки двовісний причіп стане у пригоді для підвезення матеріалів, обладнання чи легкої спецтехніки. Фото: Сергій Зеленський, ФБ-сторінка

Якщо на трасі він споживає десь в межах 10 літрів солярки на кожну сотню кілометрів пробігу, то в більш активних на зупинки й рушання міських умовах це може бути й під 13 літрів.

Невеличким мініекскаваторам JCB 80-ї серії (JCB 8029) робота найдеться завжди. Цей землекоп на гумових гусеницях з силовим потенціалом за 18,4 кВт може працювати не тільки з ківшем, але й з гідромолотом, ямобуром та десятком іншим робочих інструментів.

Розробники переконують, що екскаватор JCB 8029 CTS з кабіною автомобільного класу має на 12% більшу тягову силу, ніж його найближчий конкурент. Фото: Сергій Зеленський, ФБ-сторінка

Стане у пригоді й мобільна освітлювальна установка з телескопічним штативом. Вона комплектується LED-світильниками, що у темну пору суттєво допоможе на аварійно-рятувальних чи відновлювальних роботах.

Телескопічні штанги з потужними ліхтарями, заживлені від власної генераторної станції, освітлять будь-який майданчик так, що буде "видно, хоч голки збирай". Фото: Харківська ОВА

Особливо пораділи такому траншу у Лозівській міській територіальній громаді. Упродовж тижня це вже другий пакет допомоги. Тут 23 вересня отримали сміттєвоз на шасі Scania, що працює на біометані.

Його місту подарувала шведська муніципальна компанія Renhållningen з Крістіанстада. Це покращить технологію управління побутовими відходами.

Найстаріша компанія з управління відходами Швеції Kristianstads Renhållnings поділилася машиною зі свого спецавтопарку, оскільки навіть у прифронтових умовах Лозова має бути чистою. Фото: Лозова, мерія