Британцы будут запускать дроны из фургонов: опыт украинцев вдохновил

Британская армия объявила поиск подрядчика для разработки мобильных систем запуска больших дронов из легких коммерческих фургонов класса LVC. Об этом со ссылкой на МО Великобритании сообщает специализированный ресурс Militarnyi.

Упомянутый проект предусматривает развертывание нескольких мобильных пусковых установок в фургонах, способных выпускать пять беспилотников менее чем за четыре минуты.

Читайте также Senator издалека увидит и услышит "мопеды" и скажет, где их караулить

По условиям заявленных в техзадании требований между стартами беспилотников интервал стартов не должен превышать одну минуту.

Кроме этого, есть несколько других требований:

запуск БПЛА весом до 125 кг со скоростью не менее 60 м/с (200 км/ч);

вес всей системы не должен превышать 275 кг;

минимальная настройка и ручное управление, в идеале одним человеком, не более трех;

эксплуатация в диапазоне температур от -20 до +55°C;

функциональность днем/ночью, использование средств ночного видения.

При этом угол запуска системы должен быть легко регулируемым, чтобы учитывать различные характеристики запуска/взлета БпЛА, минимальный наклон 8 градусов и максимальный – 30 градусов.

Читайте также Украинцы создают беспилотные машины для ведения боя

Также система должна быть "прочной, простой в сборке и способной запускать многочисленные БпЛА без замены быстроизнашивающихся/скороизнашивающихся деталей", а также способной "выдерживать выброс струи, разливы топлива, повреждения от обработки" и работать с "минимальной сигнатурой (акустической, тепловой, визуальной)... скрываясь на виду".

Оговорен ценовой диапазон и сроки поставок. Первые системы нового вооружения силовое ведомство хочет получить в начале 2026 года. Каждая серийная пусковая установка должна иметь стоимость менее 300 000 фунтов стерлингов, то есть в конвертации это будет 16,8 млн грн.

Читайте также BigTest: испытания робота THeMIS для эвакуации раненых

Здесь есть еще одна существенная деталь, на которую в редакции Авто24 обратили внимание. В сообщении Минобороны Великобритании есть небольшое уточнение относительно новой системы. Она должна "быть пригодной для производства в больших масштабах". Это свидетельствует о том, что силовое ведомство прогнозирует потребность в мобильных стартовых комплексах для БпЛА в больших масштабах. Такое аккумулирование присуще странам, готовящимся к войне или уже находящимся в таком состоянии.

Достоверно известно, что британцы очень внимательно изучали опыт Украины в использовании беспилотных систем в противостоянии российской агрессии. Такого опыта, парка беспилотников и различных сценариев их использования ни одна страна мира не имеет. Не случайно британское оборонное ведомство озвучило свой план по пуску БпЛА из фургонов LVC уже через неделю после знаменитых взлетов украинских дронов с тяжелых фур вблизи российских авиабаз – хорошее издалека очень хорошо видно.