Британці запускатимуть дрони з фургонів: досвід українців надихнув

Британська армія оголосила пошук підрядника для розробки мобільних систем запуску великих дронів з легких комерційних фургонів класу LVC. Про це з посиланням на МО Великої Британії повідомляє спеціалізований ресурс Militarnyi.

Згаданий проєкт передбачає розгортання кількох мобільних пускових установок у фургонах, здатних випускати п'ять безпілотників менш ніж за чотири хвилини.

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За умовами заявлених у техзавданні вимог між стартами безпілотників інтервал стартів не повинен перевищувати одну хвилину.

Окрім цього, є кілька інших вимог:

запуск БПЛА вагою до 125 кг зі швидкістю не менше 60 м/с (200 км/год);

вага всієї системи не повинна перевищувати 275 кг;

мінімальне налаштування та ручне керування, в ідеалі однією людиною, не більше трьох;

експлуатація в діапазоні температур від -20 до +55°C;

функціональність вдень/ніч, використання засобів нічного бачення.

При цьому кут запуску системи повинен бути легко регульованим, щоб враховувати різні характеристики запуску/зльоту БпЛА, мінімальний нахил 8 градусів і максимальний – 30 градусів.

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Також система має бути "міцною, простою у складанні та здатною запускати численні БпЛА без заміни швидкозношуваних/швидкопсувних деталей", а також здатною "витримувати викид струменя, розливи палива, пошкодження від обробки" та працювати з "мінімальною сигнатурою (акустичною, тепловою, візуальною)... приховуючись на видноті".

Обумовлено ціновий діапазон та терміни постачань. Перші системи нового озброєння силове відомство хоче отримати на початку 2026 року. Кожна серійна пускова установка повинна мати вартість менш як 300 000 фунтів стерлінгів, тобто в конвертації це буде 16,8 млн грн.

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Тут є ще одна суттєва деталь, на яку в редакції Авто24 звернули увагу. В повідомленні Міноборони Великої Британії є невеличке уточнення щодо нової системи. Вона має "бути придатною для виробництва у великих масштабах". Це свідчить про те, що силове відомство прогнозує потребу в мобільних стартових комплексів для БпЛА у великих масштабах. Таке акумулювання притаманне країнам, що готуються до війни або вже перебувають у такому стані.

Достеменно відомо, що британці дуже уважно вивчали досвід України у використанні безпілотних систем у протистоянні російській агресії. Такого досвіду, парку безпілотників та різних сценаріїв їх використання жодна країна світу немає. Не випадково британське оборонне відомство озвучило свій план щодо пуску БпЛА з фургонів LVC вже ж через тиждень після знаменитих злетів українських дронів з важких фур поблизу російських авіабаз – добре здалеку дуже гарно видно.