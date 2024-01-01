Senator издалека увидит и услышит "мопеды" и скажет, где их можно подкараулить

Броневик Senator Counter-UAS с мобильной системой Falcon Shield от Leonardo предназначен для обнаружения, отслеживания, идентификации и нейтрализации широкого спектра угроз БПЛА. Об этом накануне сообщил Roshel Defence Solutions.

Гендиректор Roshel Inc Роман Шимонов рассказывает, что платформа совместима с системами командования и управления (C2) НАТО и может быть развернута для защиты конвоев, статических оборонительных, инфраструктурных объектов путем дистанционного наблюдения. Интеграция Falcon Shield обеспечивает электронное и оптическое управление угрозами в режиме реального времени с опциями кинетических и некинетических контрмер.

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Senator C-UAS на базе версии Senator Pickup предлагает баллистическую защиту 2-го уровня и защиту от взрывов 3-го уровня по стандарту STANAG 4569. Капсула крепится болтами, сиденья с защитой от мин специально разработаны для безопасности пассажиров. Ходовая Ford F-550 также усилена для сохранения людей (паспортная вместимость Senator Pickup MRAP 10 человек).

Под капотом стоит 6,7-литровый дизельный двигатель Power Stroke мощностью 330 лошадиных сил с крутящим моментом 750 Нм. Трансмиссия 4x4 сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач TorqShift.

Инновационная система Falcon Shield от Leonardo изготовлена в виде модульного комплекса ситуационной осведомленности (CUAS). Вся аппаратура настроена для обнаружения, отслеживания, идентификации, геолокации и смягчения последствий.

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В основе комплекса разработчики указывают на радар с 360° или секторным покрытием, гиростабилизированные электрооптические полезные нагрузки, высокоразрешающие тепловизионные и видимые камеры, а также безопасные для глаз лазерные дальномеры.

Практически здесь вся комплектация в самой современной цифровой электронике с искусственным интеллектом. Система также включает автоматизированную классификацию угроз на основе искусственного интеллекта, низкий уровень ложных тревог и геопространственные интерфейсы для передачи угроз.

Возможности электронного наблюдения и электронной атаки позволяют операторам выявлять и отслеживать БПЛА, а также нарушать работу их систем командования, управления или навигации.

Falcon Shield прошла проверку в операциях как Королевскими ВВС, так и Вооруженными силами Канады, и может быть развернута в стационарных или мобильных конфигурациях.

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Опыт войны в Украине здесь учтен. Система обеспечивает защиту в различных оперативных условиях, включая городские районы, зоны наблюдения на большом расстоянии и общественные или правительственные мероприятия с высоким уровнем риска. Подходят для защиты военных сил, критической инфраструктуры и чувствительных зон.

Такой мобильный антидроновий комплекс позволяет оценивать и подтверждать угрозы на расстояниях, превышающих дистанцию прямого столкновения с угрозой.

Фото: Roshel