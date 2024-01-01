Британские фермеры передали ВСУ 35 пикапов и внедорожников

Британские фермеры пригнали своим ходом на Львовщину еще 35 внедорожников для Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении Львовской ОВА.

На фото виднеются Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok и машины других брендов. Конечно, машины имеют руль с правой стороны. Техника не новая, но перед этим ее подготовили – провели при необходимости необходимый ремонт или обслуживание.

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Волонтерская группа из Великобритании вручала технику в рамках действующей благотворительной инициативы "Пикапы для мира". Эту инициативу начал и активно ведет британский фермер Марк Лерд. В начале полномасштабной войны его идею поддержали десятки аграриев Соединенного Королевства, которые уже передали украинским воинам более 500 машин: юбилейный 500-й автомобиль был доставлен во Львов в январе с.г.

Сейчас к созданному Марком мощному движению присоединились 900 волонтеров в пяти странах.

Волонтеры не изменили традиции и перегнали технику полностью загруженную гуманитарной помощью. К волонтерской работе на этот раз присоединились более тридцати британских парламентариев, которые находятся с рабочим визитом в нашем государстве.

Своим прибытием в Украину в такое непростое время из-за событий последних дней члены парламента Великобритании дали четкий сигнал: британский и украинский народы и в дальнейшем будут стоять бок о бок.

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Парк привезенных машин также был пестрым. Здесь замечены все мировые бренды, о которых редакция Авто24 рассказывала уже неоднократно.

"Я горд, что удалось объединить так много людей и организаций для общей цели. Это больше, чем просто передача автомобилей - это знак того, что мы вместе, независимо от границ, можем сделать большой вклад в достижение мира", – отметил инициатор акции "Пикапы для мира" Марк Лерд.

Фото: Львовская ОВА