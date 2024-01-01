Британські фермери передали ЗСУ 35 пікапів та позашляховиків

Британські фермери пригнали своїм ходом на Львівщину ще 35 позашляховиків для Збройних Сил України. Про це йдеться у повідомленні Львівської ОВА.

На фото видніються Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok та машини інших брендів. Звісно, автівки мають кермо з правого боку. Техніка не нова, але перед цим її підготували – провели за потребою необхідний ремонт чи обслуговування.

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Волонтерська група з Великої Британії вручала техніку в межах чинної благодійної ініціативи "Пікапи для миру". Цю ініціативу започаткував і активно веде британський фермер Марк Лерд. На початку повномасштабної війни його ідею підтримали десятки аграріїв Сполученого Королівства, які вже передали українським воїнам понад 500 машин: ювілейний 500-й автомобіль був доставлений до Львова у січні ц.р.

Нині до створеного Марком потужного руху доєдналися 900 волонтерів у п’яти країнах.

Волонтери не зрадили традиції й перегнали техніку вщент завантажену гуманітарною допомогою. До волонтерської роботи цього разу долучилися понад тридцять британських парламентарів, які перебувають з робочим візитом у нашій державі.

Своїм прибуттям до України в такий непростий час через події останніх днів члени парламенту Великої Британії дали чіткий сигнал: британський та український народи й надалі будуть стояти пліч-о-пліч.

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Парк привезених машин також був строкатим. Тут помічено усі світові бренди, про які редакція Авто24 розповідала уже неодноразово.

"Я гордий, що вдалося об’єднати так багато людей і організацій для спільної мети. Це більше, ніж просто передача автомобілів - це знак того, що ми разом, незалежно від кордонів, можемо зробити великий внесок у досягнення миру ", – зазначив ініціатор акції «Пікапи для миру» Марк Лерд.

Фото: Львівська ОВА