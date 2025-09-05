Британский гусеничный Ajax появился в Восточной Европе

Как пишет Army Recognition, программа Ajax новая, поставки серийных машин в подразделения британской армии начались в январе 2025 года. Появление их на выставке в Польше стало для многих неожиданностью, поскольку интеграция БМП в структуру вооруженных сил Великобритании все еще продолжается.

У производителя напомнили, что разработка Ajax продолжалась с начала 2010-х годов. В 2014 году Великобритания заказала 589 машин стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, с ожидаемой поставкой в 2017 году, но этого не произошло из-за технических проблем в конструкции.

Разработчики не скрывали, что проблемы с шумом и вибрацией привели к остановке испытаний с 2020 по 2022 год. Испытания возобновились в 2023 году, а в январе 2025-го начался серийный выпуск. До апреля 2025 года было поставлено 100 машин.

Фото: British Army

По словам разработчиков и службы снабжения Британской армии, семейство машин включает шесть основных вариантов, основанных на общем шасси. В основе используется модульная конструкция.

Британская армия законтрактовала:

245 машин Ajax с башней и 40-мм пушкой CTAS;

93 машины Ares в версии бронетранспортера;

112 командирских машин Athena;

38 бронированных эвакуационных машин Atlas;

50 бронированных ремонтных машин Apollo;

51 инженерную разведывательную машину Argus.

Технические характеристики частично озвучены. Скажем, разведывательный Ajax вооружен 40-мм пушкой CTAS, которая стреляет телескопическими боеприпасами в гильзах, и спаренной с ней 7,62-мм цепной пушкой. Также в ходе испытаний тестируется дистанционно управляемый боевой модуль с универсальным пулеметом и противотанковой ракетой Javelin.

Фото: British Army

Базовый вес машины составляет 38 тонн, с потенциалом увеличения до 42 тонн из-за модульных комплектов бронирования. Она оснащена дизельным двигателем MTU V8 мощностью 800 л.с., соединенным с 6-ступенчастой коробкой передач RENK HSWL 256B, что позволяет развивать максимальную скорость по шоссе 70 км/ч и запас хода около 500 км.

Экипаж обычно состоит из трех человек, с дополнительной пассажировместимостью в варианте Ares (бронетранспортер).

Ajax также имеет модульную баллистическую защиту и разработан для поддержки будущей интеграции таких систем, как комплексы активной защиты.