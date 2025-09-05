Британський гусеничний Ajax з'явився у Східній Європі

Як пише Army Recognition, програма Ajax нова, постачання серійних машин до підрозділів британської армії розпочалися у січні 2025 року. Поява їх на виставці у Польщі стала для багатьох несподіванкою, оскільки інтеграція БМП в структуру збройних сил Великої Британії все ще триває.

У виробника нагадали, що розробка Ajax тривала з початку 2010-х років. У 2014 році Велика Британія замовила 589 машин вартістю 3,5 мільярда фунтів стерлінгів, з очікуваним постачанням у 2017 році, але цього не сталося через технічні проблеми в конструкції.

Розробники не приховували, що проблеми з шумом та вібрацією призвели до зупинки випробувань з 2020 по 2022 рік. Випробування відновилися у 2023 році, а в січні 2025-го розпочався серійний випуск. До квітня 2025 року було поставлено 100 машин.

Фото: British Army

За словами розробників та служби постачання Британської армії, сімейство машин включає шість основних варіантів, заснованих на спільному шасі. В основі використовується модульна конструкція.

Британська армія законтрактувала:

245 машин Ajax з вежею і 40-мм гарматою CTAS;

93 машини Ares у версії бронетранспортера;

112 командирських машин Athena;

38 броньованих евакуаційних машин Atlas;

50 броньованих ремонтних машин Apollo;

51 інженерну розвідувальну машину Argus.

Технічні характеристики частково озвучено. Скажімо, розвідувальний Ajax озброєний 40-мм гарматою CTAS, яка стріляє телескопічними боєприпасами в гільзах, та спареною з нею 7,62-мм ланцюговою гарматою. Також у ході випробувань тестується дистанційно керований бойовий модуль з універсальним кулеметом та протитанковою ракетою Javelin.

Фото: British Army

Базова вага машини становить 38 тонн, з потенціалом збільшення до 42 тонн через модульні комплекти бронювання. Вона оснащена дизельним двигуном MTU V8 потужністю 800 к.с., з'єднаним із шестиступеневою коробкою передач RENK HSWL 256B, що дозволяє розвивати максимальну швидкість по шосе 70 км/год та запас ходу близько 500 км.

Екіпаж зазвичай складається з трьох осіб, з додатковою пасажиромісткістю у варіанті Ares (бронетранспортер).

Ajax також має модульний балістичний захист і розроблений для підтримки майбутньої інтеграції таких систем, як комплекси активного захисту.