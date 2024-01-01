Бронетранспортер украинской певицы отправился на фронт

Машина торжественно вручена автопарку 125-й бригады Территориальной обороны. В коротком информационном сообщении на странице певицы в Facebook модель не указана, но из фотоснимков и кадров видео просматриваются черты БТР-60 с буквенным индексом П, то есть плавающий.

Менеджеры команды после долгих поисков, переговоров и сопоставлений нашли такую машину и выкупили. Мастера провели подготовку броневика к передаче в боевое подразделение.

Читайте также Певица Ирина Федишин открыла свой фронт: в войска за гонорары куплено 242 машины

Машина советских времен представляет раннюю версию восьмиколесных БТРов. В некоторых армиях мира она до сих пор стоит на вооружении в линейных войсках или хранится на складах резерва. Часть таких машин выводится с баланса управлений полиции или оборонных ведомств для передачи Украине.

Как продлить срок службы аккумулятора? По возможности не используйте электронные системы, когда авто не движется, ведь они становятся причиной высокой нагрузки на АКБ. Заряжайте аккумуляторы после длительного простоя с помощью профессионального зарядного устройства Bosch. Если же АКБ нужно заменить, выбирайте надежного производителя со столетней историей – такого как Bosch. Рекламная информация

Скажем, весной нынешнего года для украинских боевых подразделений поступило сто таких бронетранспортеров из складских запасов Болгарии. Они уже привлечены к военным операциям на фронте. Отзывы одобрительные.

Фото: Ирина Федишин, Facebook

Теперь еще и команда Ирины Федишин приобрела "шестидесятку", привела ее в порядок и доставила в 125-ю бригаду ТрО. Семиметровый по длине 10-тонный автомобиль имеет от двух двигателей по 90 л.с. каждый и полного привода высокую проходимость по суше и воде.

Читайте также Вместо БТР-60 будет "Хорунжий": какие у него будут модификации

На водной поверхности даже от вращения восьми колес БТР передвигается со скоростью до 4 км/ч, не говоря уже о водомете, который разгоняет машину до 10 км/ч.

В целом Ирина Федишин за гонорары от своих концертов за рубежом и в Украине приобрела 262 автомобиля для ВСУ. Работа продолжается и дальше. Сейчас певица готовится к большому Рождественскому туру по США и Канаде, с которого заработанные деньги будут направлены на помощь нашим защитникам.



.

Кстати, сегодня, 20 ноября, такой концерт певица дает в Трускавецком дворце культуры им. Т. Шевченко. Собранные там средства также будут направлены на приобретение автомобилей для наших Сил обороны.