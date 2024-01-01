Бронетранспортер української співачки відправився на фронт

Машину урочисто вручено автопарку 125-ї бригади Територіальної оборони. В короткому інформаційному повідомленні на сторінці співачки в Facebook модель не вказано, але з фотознімків та кадрів відео проглядаються риси БТР-60 з буквеним індексом П, тобто плавучий.

Менеджери команди після довгих пошуків, переговорів та зіставлень найшли таку машину й викупили. Майстри провели підготовку броньовика до передачі у бойовий підрозділ.

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Машина радянських часів представляє ранню версію восьмиколісних БТРів. В деяких арміях світу вона ще й досі стоїть на озброєнні у лінійних військах чи зберігається на складах резерву. Частина таких машин виводиться з балансу управлінь поліції чи оборонних відомств для передачі Україні.

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Скажімо, весною нинішнього року для українських бойових підрозділів надійшло сто таких бронетранспортерів зі складських запасів Болгарії. Вони вже залучені до військових операцій на фронті. Відгуки схвальні.

Фото: Ірина Федишин, Facebook

Тепер ще й команда Ірини Федишин придбала «шестидесятку», привела її до ладу й доправила у 125-ту бригаду ТрО. Семиметровий по довжині 10-тонний автомобіль має від двох двигунів по 90 к.с. кожен та повного приводу високу прохідність по суходолу і воді.

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На водній поверхні навіть від обертання восьми коліс БТР пересувається зі швидкістю до 4 км/год, не кажучи вже про водомет, що розганяє машину до 10 км/год.

Загалом Ірини Федишин за гонорари від своїх концертів за кордоном та в України придбала 262 автомобілі для ЗСУ. Робота продовжується й далі. Нині співачку готується до великого Різдвяного туру по США та Канаді, з якого зароблені гроші будуть спрямовані на допомогу нашим захисникам.



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До речі, сьогодні, 20 листопада, концерт співачка дає в Трускавецькому палаці культури ім. Т. Шевченка. Зібрані там кошти також будуть спрямовані на придбання автівок для наших Сил оборони.