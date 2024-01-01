Бронированные мобильные банки обслуживают прифронтовые села

По отсчету это уже шестое передвижное подразделение в Украине от упомянутого банковского учреждения. Аналогичные выездные "отделения на колесах" уже курсируют по разработанным маршрутам в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Специалисты передвижного банковского отделения предоставляют те же банковские услуги, что и в стационаре. Об этом в подробностях говорится на сайте Сумской ОВА.

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На выезде операторы учреждения открывают клиентам текущие счета, оформляют депозиты, выпускают новую платежную карту, осуществляют денежные переводы, проводят социальные выплаты и тому подобное.

Торжественное введение в эксплуатацию мобильного офиса "Ощадбанка" на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Система безопасности также по всем стандартам. Автомобиль передвижного отделения имеет стальное панцерование пассажирской зоны и бронированную капсулу кассового отсека с пуленепробиваемым стеклом.

Обустройство и комплектование сделано по всем государственным стандартам защиты специализированных автомобилей. Здесь есть спутниковая связь, сигнализация и даже тревожная кнопка.

Мобильное отделение "Ощадбанка" в деоккупированном Святогорске, Донецкая область. Фото: Суспільне Донбас

"Банк на колесах" обеспечен системой видеонаблюдения, пожаротушения, вентиляции и автономным электроснабжением.

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Первые маршруты пролегли к жителям Лебединской, Недригайловской, Ольшанской, Коровинской, Кириковской и других громад.

Из фотографий хорошо видно, что передвижные отделения банка с надстройкой VD F086332 на шасси Ford 2023 года выпуска имеют служебный вход по правому борту.

Мобильное отделение банка на шасси Ford в прифронтовых громадах Запорожской области. Фото: 061.ua

Операционный "зал" над кормовым свесом фургона небольшой, но двух человек вместит. Туда через открытую заднюю дверь ведут три плоские ступени.

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В нынешнем проекте "Ощадбанк" ничего нового не придумывал, поскольку это уже давно начатая им программа. Еще восемь лет назад первые два мобильных учреждения на шасси автомобилей КрАЗ (см. видео ниже) в бронированной ливрее отправились в зону АТО.

Сейчас проект обновили, осовременили более экономичным транспортом и увеличили перечень услуг. При меньших затратах на операционистов, охрану и эксплуатацию фургонов группы LCV специалисты предоставляют те же услуги, укладываясь в нормативы по времени обслуживания клиентов и выдерживая утвержденный график работы на маршруте.