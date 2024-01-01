Броньовані мобільні банки обслуговують прифронтові села

За відліком це вже шостий пересувний підрозділ в Україні від згаданої банківської установи. Аналогічні виїзні "відділення на колесах" вже курсують за розробленими маршрутами у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Спеціалісти пересувного банківського відділення надають ті самі банківські послуги, що й у стаціонарі. Про це в подробицях йдеться на сайті Сумської ОВА.

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На виїзді оператори установи відкривають клієнтам поточні рахунки, оформлюють депозити, випускають нову платіжну картку, здійснюють грошові перекази, проводять соціальні виплати тощо.

Урочисте введення в експлуатацію мобільного офісу "Ощадбанку" на Сумщині. Фото: Сумська ОВА

Система безпеки також за всіма стандартами. Автомобіль пересувного відділення має сталеве панцерування пасажирської зони та броньовану капсулу касового відсіку із куленепробивним склом.

Облаштування та комплектування зроблено за усіма державними стандартами захисту спеціалізованих автомобілів. Тут є супутниковий зв’язок, сигналізація і навіть тривожна кнопка.

Мобільне відділення "Ощадбанку" у деокупованому Святогірську, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

"Банк на колесах" забезпечений системою відеоспостереження, пожежогасіння, вентиляції й автономним електропостачанням.

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Перші маршрути пролягли до жителів Лебединської, Недригайлівської, Вільшанської, Коровинської, Кириківської та інших громад.

Зі світлин добре видно, що пересувні відділення банку з надбудовою VD F086332 на шасі Ford 2023 року випуску мають службовий вхід по правому борту.

Мобільне відділення банку на шасі Ford у прифронтових громадах Запорізької області. Фото: 061.ua

Операційна «зала» над кормовим звисом фургона невелика, але двох людей вмістить. Туди через відкриті задні двері ведуть східці з трьох пласких щаблів.

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У нинішньому проєкті "Ощадбанк" нічого нового не вигадував, оскільки це вже давно започаткована ним програма. Ще вісім років тому перші дві мобільні установи на шасі автомобілів КрАЗ (див. відео нижче) у броньованій лівреї вирушили в зону АТО.

Нині проєкт оновили, осучаснили більш економічним транспортом та збільшили перелік послуг. При менших затратах на операціоністів, охорону та експлуатацію фургонів групи LCV тут надають ті ж послуги, вкладаючись в нормативи по часу обслуговування клієнтів та витримуючи затверджений графік роботи на маршруті.