Як влаштовані пересувні аптеки: оригінальна конструкція

Проект втілює державне підприємство "Укрвакцина", що працює під патронатом МОЗ України. В його рамках планується охопити понад 130 сіл та селищ у восьми віддалених громадах Київської, Житомирської та Чернігівської областей.

Перші рейси за розробленими маршрутами зробила Київщина. Пересувна аптека Укрвакцини охопила віддалені села у Баришівській і Тетіївській громадах, де відсутні стаціонарні аптеки.

Автомобіль має свою кольористику, герметичний кузов з написами на бортах та логотипами організаторів.

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На Київщині запустили вантажний Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI з рефрижераторним коробчастим кузовом із сендвіч-панелей. Автомобіль не з нових, але у задовільному технічному стані. А ось коробчастий кубовидний фургон виготовили на замовлення.

На відміну від автолавок з віконцем відпуску товарів, де покупець перебуває на вулиці, пересувний аптечний кіоск має своєрідну торгову міні-залу. Розробники відокремили десь третину салону саме для покупців.

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По приїзду на відведене місце надання послуги, водій власноруч встановлює висувні маршові сходи розкладного ножичного типу. Потім він виводить у робочий режим перила до них, що складаються. В дорозі вони не зовні, а всередині, відразу за дверима.



Пересувна аптека має екіпаж з двох осіб – водія та аптекаря. Маршрут прокладено за графіком із зазначенням годин роботи, переїзду з одного населеного пункту в інший. Тут все як у стаціонарних аптеках, лише у зменшеному масштабі, з розпорядком робочого дня і навіть "вікном" на обідню перерву.

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Для сільських доріг Sprinter 313 CDI – доволі практичний автомобіль, оскільки його 2.1 літровий дизельний двигун потужністю 129 к.с. з механічною КПП у змішаному циклі споживає всього 6,9 л солярки на 100 кілометрів пробігу, а в міському – 7,1 л.

Вантажність для пересувного кіоску непогана – 1650 кілограмів для аптечної товарної номенклатури не тільки достатньо, але й із запасом на товарну групу не фармацевтичного призначення. На замовлення аптека може завезти наступного разу інвалідний візок, милиці, костури тощо.

У мобільному аптечному пункті можна придбати найнеобхідніші ліки, як безрецептурні й за рецептом, а також препарати за програмою «Доступні ліки». Весь асортимент зберігається і транспортується з дотриманням температурного режиму, салон автівки обладнано спеціальними холодильниками й шафами.

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В середньому мобільний аптечний пункт буде приїздити до кожного населеного пункту один-два рази на місяць, зупинятиметься на 1,5-2 години. Загалом за тиждень – від 10 до 16 сіл. Такий графік було сформовано із врахуванням кількості населення та розташування сіл.

Фото: Укрвакцина