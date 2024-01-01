Как устроены передвижные аптеки: оригинальная конструкция

Проект воплощает государственное предприятие "Укрвакцина", работающее под патронатом Минздрава Украины. В его рамках планируется охватить более 130 сел и поселков в восьми отдаленных громадах Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

Первые рейсы по разработанным маршрутам сделала Киевщина. Передвижная аптека Укрвакцины охватила отдаленные села в Барышевской и Тетиевской громадах, где отсутствуют стационарные аптеки.

Автомобиль имеет свою колористику, герметичный кузов с надписями на бортах и логотипами организаторов.

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На Киевщине запустили грузовой Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI с рефрижераторным коробчатым кузовом из сэндвич-панелей. Автомобиль не из новых, но в удовлетворительном техническом состоянии. А вот коробчатый кубовидный фургон изготовили на заказ.

В отличие от автолавок с окошком отпуска товаров, где покупатель находится на улице, передвижной аптечный киоск имеет своеобразный торговый мини-зал. Разработчики отделили где-то треть салона именно для покупателей.

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По приезду на отведенное место предоставления услуги, водитель собственноручно устанавливает выдвижные маршевые лестницы раскладного ножничного типа. Затем он выводит в рабочий режим перила к ним, они складывающиеся. В дороге они не снаружи, а внутри, сразу за дверью.



Передвижная аптека имеет экипаж из двух человек – водителя и аптекаря. Маршрут проложен по графику с указанием часов работы, переезда из одного населенного пункта в другой. Здесь все как в стационарных аптеках, только в уменьшенном масштабе, с распорядком рабочего дня и даже "окном" на обеденный перерыв.

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Для сельских дорог Sprinter 313 CDI – довольно практичный автомобиль, поскольку его 2.1 литровый дизельный двигатель мощностью 129 л.с. с механической КПП в смешанном цикле потребляет всего 6,9 л солярки на 100 километров пробега, а в городском – 7,1 л.

Грузоподъемность для передвижного киоска неплохая – 1650 килограммов для аптечной товарной номенклатуры не только достаточно, но и с запасом на товарную группу не фармацевтического назначения. По заказу аптека может завезти в следующий раз инвалидную коляску, костыли и тому подобное.

В мобильном аптечном пункте можно приобрести самые необходимые лекарства, как безрецептурные и по рецепту, а также препараты по программе "Доступные лекарства". Весь ассортимент хранится и транспортируется с соблюдением температурного режима, салон автомобиля оборудован специальными холодильниками и шкафами.

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В среднем мобильный аптечный пункт будет приезжать в каждый населенный пункт один – два раза в месяц, будет останавливаться на 1,5-2 часа. Всего за неделю – от 10 до 16 сел. Такой график был сформирован с учетом количества населения и расположения сел.

Фото: Укрвакцина