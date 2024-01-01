Броварской троллейбус стал альтернативой белорусским машинам

Показ состоялся в рамках специализированной выставки современных технологий в области энергетики. Об этом рассказал местный информационный ресурс Brovarymedia.

Броварской троллейбус именно из этой области современной электромобильности, поскольку относительно троллейбусов советского образца он изготовлен на уровне современных мировых стандартов.

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Главное преимущество многоместной пассажирской машины в том, что она при необходимости может работать автономно без подключения к контактной сети. В пору массовых перебоев с энергоснабжением этот фактор особенно привлекателен.

Броварские 12,2-метровые машины с кузовом PTS имеют в салоне 33 сидячих места, широкие проходы и просторную накопительную зону напротив средних дверей. Всего здесь можно перевозить 77 пассажиров. Паспортная способность пассажировместимости выведена по мировым стандартам относительно общей полезной площади салона.

Фото: Brovarymedia

Для ускорения посадки и высадки пассажиров по современным стандартам эта пассажирская машина также имеет систему книлинга – наклон правого борта к тротуару во время остановки. Это позволяет еще больше снизить порог низкопольного троллейбуса к бордюрам тротуара.

Если в транспортном режиме высота пола троллейбуса от поверхности дороги равна 34 см, то на остановке она уменьшается до 27 см. Если учесть, что высота стандартных бордюров составляет 15 см, то от поверхности тротуара до порога будет даже меньше высоты стандартного смартфона – всего 12 см.

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Городской троллейбус PTS довольно быстрый для своих 12 метров и 18-тонной массы. Он может ехать со скоростью 65±5 км/ч. За 20 секунд он набирает ход в 45 км/ч, что соответствует мировым образцам такого транспорта.

Паспортный показатель стандартного автономного хода 20-километровый пробегом не ограничивается. На заводе уверяют, что по техусловиям заказчика могут поставить более мощные батареи и это позволит в режиме электрического автобуса преодолевать не 20, а 40 и даже 50 километров с полной пассажиропогрузкой.

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Таким образом производство в Броварах стало полноценной альтернативой белорусским троллейбусам, которые в довоенное время Украина массово закупала в у северного соседа, ставшего союзником российского оккупанта.