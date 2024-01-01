Броварський тролейбус став альтернативою білоруським машинам



Показ відбувся в рамках спеціалізованої виставки сучасних технологій в галузі енергетики. Про це розповів місцевий інформаційний ресурс Brovarymedia.

Броварський тролейбус саме з цієї царини сучасної електромобільності, оскільки відносно тролейбусів радянського зразка він виготовлений на рівні сучасних світових стандартів.

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Головна перевага багатомісної пасажирської машини в тому, що вона при потребі може працювати автономно без підключення до контактної мережі. В пору масових перебоїв з енергопостачання цей фактор особливо привабливий.

Броварські 12,2-метрові машини з кузовом PTS мають в салоні 33 сидячі місця, широкі проходи та простору накопичувальну зону навпроти середніх дверей. Загалом тут можна перевозити 77 пасажирів. Паспортна спроможність пасажиромісткості виведена за світовими стандартами відносно загальної корисної площі салону.

Фото: Brovarymedia

Для прискорення посадки та висадки пасажирів за сучасними стандартами ця пасажирська машина також має систему кнілінгу – нахил правого борту до тротуару під час зупинки. Це дозволяє ще більше знизити поріг низькопідлогового тролейбуса до бордюрів тротуару.

Якщо у транспортному режимі висота підлоги тролейбуса від поверхні дороги дорівнює 34 см, то на зупинці вона зменшується до 27 см. Якщо врахувати, що висота стандартних бордюрів становить 15 см, то від поверхні тротуару до порога буде навіть менше висоти стандартного смартфона – всього 12 см.

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Міський тролейбус PTS доволі прудкий для своїх 12 метрів та 18-тонної маси. Він може їхати зі швидкістю 65±5 км/год. За 20 секунд він набирає хід в 45 км/год, що відповідає світовим зразкам такого транспорту.

Паспортний показник стандартного автономного ходу 20-кілометровий пробігом не обмежується. На заводі запевняють, що за техумовами замовника можуть поставити потужніші батареї й це дозволить в режимі електричного автобуса долати не 20, а 40 і навіть 50 кілометрів з повним пасажиронавантаженням.

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Таким чином виробництво в Броварах стало повноцінною альтернативою білоруським тролейбусам, які в довоєнний час Україна масово закупала в у північного сусіда, що став союзником російського окупанта.