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Бундесвер снова отправляет для ВСУ военную технику: что и сколько прибудет

Нынешний четверг завершился хорошей для Украины новостью: правительство Германии 17 октября озвучило перечень очередной партии помощи техники, вооружения, амуниции и много другого нужного имущества.
Что Берлин передает из техники на этот раз - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

В нынешнем пакете прибудет 8 танков LEOPARD 1 A5 с запчастями

Валентин Ожго
logo18 октября, 07:56
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Обычно военная помощь предоставляется двумя различными способами. Об этом, в частности, пишет правительственный портал ФРГ.

В первом случае речь идет о средствах федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военного оборудования и других материалов из промышленности.

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Во втором случае идет поставка со складов федеральных вооруженных сил. При этом техника перед отправкой проходит полное сервисное или техническое обслуживание, а при необходимости – капитальный ремонт и модернизацию.

Только в нынешнем году стоимость военной помощи Украине достигла примерно 7,1 млрд евро. Для сравнения на военную помощь Киеву Берлин потратил примерно 5 миллиардов евро в 2023 году и где-то 1,6 миллиарда евро в 2022 году.

Схематическое построение состава зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM. Коллаж: Авто24

В озвученном вчера пакете помощи есть колесные, гусеничные боевые и транспортные машины, самоходные ракетно-зенитные комплексы ПВО, инженерный транспорт, в т.ч. техника разминирования.

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Перечень транспортного транша:

  • 8 боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);
  • 20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями;
  • 4 минно-устойчивые транспортные средства MRAP;
  • 1 ЗРК IRIS-T SLM;
  • 1 ЗРК IRIS-T SLS;
  • 6 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запасными частями;
  • 1 мостоукладочный танк Beaver с запчастями;
  • 2 танка для разминирования Wisent 1 с запчастями;
  • 2 РЛС ТРМЛ-4Д.

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Вся техника передается в рабочем состоянии и при готовности экипажей и персонала обслуживания может быть введена в работу сразу по прибытию в войска.

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