Бундесвер снова отправляет для ВСУ военную технику: что и сколько прибудет

ФОТО: Коллаж Авто24|
В нынешнем пакете прибудет 8 танков LEOPARD 1 A5 с запчастями
Обычно военная помощь предоставляется двумя различными способами. Об этом, в частности, пишет правительственный портал ФРГ.
В первом случае речь идет о средствах федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военного оборудования и других материалов из промышленности.
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Во втором случае идет поставка со складов федеральных вооруженных сил. При этом техника перед отправкой проходит полное сервисное или техническое обслуживание, а при необходимости – капитальный ремонт и модернизацию.
Только в нынешнем году стоимость военной помощи Украине достигла примерно 7,1 млрд евро. Для сравнения на военную помощь Киеву Берлин потратил примерно 5 миллиардов евро в 2023 году и где-то 1,6 миллиарда евро в 2022 году.
Схематическое построение состава зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM. Коллаж: Авто24
В озвученном вчера пакете помощи есть колесные, гусеничные боевые и транспортные машины, самоходные ракетно-зенитные комплексы ПВО, инженерный транспорт, в т.ч. техника разминирования.
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Перечень транспортного транша:
- 8 боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);
- 20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями;
- 4 минно-устойчивые транспортные средства MRAP;
- 1 ЗРК IRIS-T SLM;
- 1 ЗРК IRIS-T SLS;
- 6 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запасными частями;
- 1 мостоукладочный танк Beaver с запчастями;
- 2 танка для разминирования Wisent 1 с запчастями;
- 2 РЛС ТРМЛ-4Д.
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Вся техника передается в рабочем состоянии и при готовности экипажей и персонала обслуживания может быть введена в работу сразу по прибытию в войска.