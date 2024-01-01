Бундесвер знову надсилає для ЗСУ військову техніку: що і скільки прибуде

Зазвичай військова допомога надається двома різними способами. Про це, зокрема, пише урядовий портал ФРН.

В першому випадку мова йде про кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачання військового обладнання та інших матеріалів з промисловості.

Читайте також Німеччина до кінця року відправить в Україну ще багато техніки і озброєння

У другому випадку йде постачання зі складів федеральних збройних сил. При цьому техніка перед відправленням проходить повне сервісне чи технічне обслуговування, а при потребі – капітальний ремонт та модернізацію.

Лише у нинішньому році вартість військової допомоги Україні досягла приблизно 7,1 млрд євро. Для порівняння на військову допомогу Києву Берлін витратив приблизно 5 мільярдів євро у 2023 році та приблизно 1,6 мільярда євро у 2022 році.

Схематична побудова складу зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM. Колаж: Авто24

В озвученому вчора пакеті допомоги є колісні, гусеничні бойові та транспортні машини, самохідні ракетно-зенітні комплекси ППО, інженерний транспорт, у т.ч. техніка розмінування.

Читайте також Німеччина вже вдруге за місяць передає бойову техніку та озброєння для ЗСУ

Перелік транспортного траншу:

8 бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією);

20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами;

4 мінно-стійкі транспортні засоби MRAP;

1 ЗРК IRIS-T SLM;

1 ЗРК IRIS-T SLS;

6 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами;

1 мостоукладальний танк Beaver із запчастинами;

2 танки для розмінування Wisent 1 із запчастинами;

2 РЛС ТРМЛ-4Д.

Читайте також Танки, паливозаправники та бронеавтомобілі: що передала Німеччина у свіжому транші допомоги

Вся техніка передається у робочому стані й при готовності екіпажів та персоналу обслуги може бути уведена в роботу відразу по прибуттю у війська.