Укр
Ру

Бундесвер знову надсилає для ЗСУ військову техніку: що і скільки прибуде

Нинішній четвер завершився гарною для України новиною: уряд Німеччини 17 жовтня озвучив перелік чергової партії допомоги –  техніки, озброєння, амуніції та багато іншого потрібного майна.
Що Берлін передає з техніки цього разу - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

В нинішньому пакеті прибуде 8 танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами

Валентин Ожго
logo18 жовтня, 07:56
logo0
logo0 хв

Зазвичай військова допомога надається двома різними способами. Про це, зокрема, пише урядовий портал ФРН.

В першому випадку мова йде про кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачання військового обладнання та інших матеріалів з промисловості.

Читайте також Німеччина до кінця року відправить в Україну ще багато техніки і озброєння

У другому випадку йде постачання зі складів федеральних збройних сил. При цьому техніка перед відправленням проходить повне сервісне чи технічне обслуговування, а при потребі – капітальний ремонт та модернізацію.

Лише у нинішньому році вартість військової допомоги Україні досягла приблизно 7,1 млрд євро. Для порівняння на військову допомогу Києву Берлін витратив приблизно 5 мільярдів євро у 2023 році та приблизно 1,6 мільярда євро у 2022 році.

Схематична побудова складу зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLM. Колаж: Авто24

В озвученому вчора пакеті допомоги є колісні, гусеничні бойові та транспортні машини, самохідні ракетно-зенітні комплекси ППО, інженерний транспорт, у т.ч. техніка розмінування.

Читайте також Німеччина вже вдруге за місяць передає бойову техніку та озброєння для ЗСУ

Перелік транспортного траншу:

  • 8 бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією);
  • 20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами;
  • 4 мінно-стійкі транспортні засоби MRAP;
  • 1 ЗРК IRIS-T SLM;
  • 1 ЗРК IRIS-T SLS;
  • 6 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами;
  • 1 мостоукладальний танк Beaver із запчастинами;
  • 2 танки для розмінування Wisent 1 із запчастинами;
  • 2 РЛС ТРМЛ-4Д.

Читайте також Танки, паливозаправники та бронеавтомобілі: що передала Німеччина у свіжому транші допомоги

Вся техніка передається у робочому стані й при готовності екіпажів та персоналу обслуги може бути уведена в роботу відразу по прибуттю у війська.

#Автоподія #Фото #Новини #Військова техніка