Бундесвер заказал мобильные защищенные госпитали для передовой: опыт ВСУ пригодился

Заказ на поставку высокомобильных медицинских учреждений армии Германии поступил от Федерального ведомства Бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и эксплуатационного обслуживания (BAAINBw). Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Рамочное соглашение, заключено в сентябре 2025 года. Начальная стоимость контракта более 300 миллионов евро. Первое защищенное высокомобильное медицинское учреждение, соответствующее стандартам НАТО Role 2B, поступит Бундесверу как серийная модель в 2029 году.

Системы предназначены для использования, среди прочего, немецкой бригадой в Литве. Контракт будет выполняться компанией Rheinmetall Project Solutions GmbH.

Мобильные госпитали "посадят" на MAN Military Vehicles

Каждое медицинское учреждение будет иметь в своем составе одиннадцать транспортных средств с соответствующими многофункциональными контейнерами. По данным Rheinmetall, контейнеры остаются на транспортных средствах во время нормальной работы. Это военные грузовики HX от Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Таким образом медицинские учреждения станут очень мобильными, что позволяет их использовать в национальных и оборонных миссиях Альянса, адаптированных к угрожающей ситуации, в т.ч. для работы вблизи линии фронта.

"Что касается мобильности и защиты, то сейчас в НАТО нет аналогичной системы", – говорится в пресс-релизе.

Для надстроек из контейнерных модулей медицинского назначения выбрана восьмиколесная полноприводная ходовая Rheinmetall MAN Military Vehicles. Кабину сделают защищенной. Фото: Rheinmetall

Вообще уровень Role 2B разрабатывался как модульный госпиталь для полевых условий, предназначен для оказания медицинской помощи раненым и больным вне территории стран-членов НАТО, например, в зоне боевых действий или при стихийных бедствиях. Он включает модули для неотложной помощи, приема, хирургии, госпитализации, восстановления, диагностики, поставки. Эту программу существенно осовременили в соответствии с нынешними вызовами.

Украинский опыт учтен

Проект доработали, учитывая опыт войны в Украине. На российско-украинском театре боевых действий уже работают обычные мобильные госпитали Rheinmetall.

В прошлом году Министерство обороны Украины поручило компании Rheinmetall поставить восемь дополнительных станций передовой хирургической группы (FST) для вооруженных сил страны. Они дополняют уже ранее подаренные Украине полевые госпитали мобильного типа (см. видео внизу).

Поставка идет поэтапно, началась в 2024 году и будет завершена до конца 2026 года. Заказ включает восемь готовых к использованию госпиталей, имеющих в своем составе рентгеновский контейнер, операционную и отделение интенсивной терапии по стандарту современной больницы.

ВСУ законтрактовала у Rheinmetall восемь комплексов передовой хирургической группы Forward Surgical Team stations (FST) – они немного проще систем Role 2B, но не менее ценны для полевой хирургии. Фото: Rheinmetall

Для транспортировки каждого спасательного подразделения Rheinmetall также поставляет мобильный компонент, состоящий из трех грузовиков Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW), включая прицепы.

Бундесвер в этом году для медиков уже заказывал подобное

Стоит напомнить, что упомянутая выше служба тылового обеспечения BAAINBw в начале 2025 года поручила Rheinmetall поставить Бундесверу 120 спасательных станций уровня Role 1. Поставка первых десяти баллистически-защищенных и шести незащищенных систем запланирована на период с 2025 по 2027 годы.

Контракт предусматривает закупку до 86 баллистически-защищенных спасательных станций и до 34 незащищенных спасательных станций для оказания первичной медицинской помощи. Высокомобильная спасательная станция будет оказывать первичную неотложную хирургическую помощь.

Каждая система включает кондиционер, генератор питания и контейнер для экстренной хирургической помощи, оснащен самыми современными медицинскими инструментами. Пункты помощи являются частью системы модульных медицинских учреждений.

Спасательная станция стандарта Role 1 на базе грузовика Iveco Trakker 15t 8х8 с защищенной кабиной во время учений. Фото: Бундесвер, Карл Шульце

Вплотную к переднему краю

Теперь в работу Rheinmetall взял дополнительную заявку на поставку еще и защищенных высокомобильных медицинских учреждений на упомянутую выше сумму более 300 миллионов евро. Техусловия конкретно указывают на стандарт Role 2B, то есть для развертывания в приближенных к фронту условиях.

Таким образом Бундесвер будет иметь высокомобильную, защищенную систему для неотложной хирургической и интенсивной помощи в непосредственной близости от линейных войск переднего края.