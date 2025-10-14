Бундесвер замовив мобільні захищені шпиталі для передової: досвід ЗСУ згодився

Замовлення на постачання високомобільних медичних установ армії Німеччини надійшло від Федерального відомства Бундесверу з питань обладнання, інформаційних технологій та експлуатаційного обслуговування (BAAINBw). Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Рамкова угода, укладена у вересні 2025 року. Початкову вартість контракту понад 300 мільйонів євро. Перша захищена високомобільна медична установа, що відповідатиме стандартам НАТО Role 2B, надійде Бундесверу як серійну модель у 2029 році.

Системи призначені для використання, серед іншого, німецькою бригадою в Литві. Контракт буде виконуватися компанією Rheinmetall Project Solutions GmbH.

Мобільні шпиталі "посадять" на MAN Military Vehicles

Кожен медичний заклад матиме у своєму складі одинадцять транспортних засобів з відповідними багатофункціональними контейнерами. За даними Rheinmetall, контейнери залишаються на транспортних засобах під час нормальної роботи. Це військові вантажівки HX від Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Таким чином медичні заклади стануть дуже мобільними, що дозволяє їх використовувати в національних та оборонних місіях Альянсу, адаптованих до загрозливої ситуації, в т.ч. для роботи поблизу лінії фронту.

"Що стосується мобільності та захисту, то наразі в НАТО немає аналогічної системи", – йдеться у пресрелізі.

Для надбудов з контейнерних модулів медичного призначення вибрана восьмиколісна повнопривідна ходова Rheinmetall MAN Military Vehicles. Кабіну зроблять захищеною. Фото: Rheinmetall

Взагалі рівень Role 2B розроблявся як модульний шпиталь для польових умов, призначений для надання медичної допомоги пораненим та хворим поза територією країн-членів НАТО, наприклад, у зоні бойових дій або при стихійних лихах. Він включає модулі для невідкладної допомоги, прийому, хірургії, госпіталізації, відновлення, діагностики, постачання. Цю програму суттєво осучаснили відповідно до нинішніх викликів.

Український досвід враховано

Проєкт доопрацювали, врахувавши досвід війни в Україні. На російсько-українському театрі бойових дій уже працюють звичайні мобільні шпиталі Rheinmetall.

Торік Міністерство оборони України доручило компанії Rheinmetall поставити вісім додаткових станцій передової хірургічної групи (FST) для збройних сил країни. Вони доповнюють вже раніше подаровані Україні польові шпиталі мобільного типу (див. відео внизу).

Постачання йде поетапно, розпочалося у 2024 році та буде завершено до кінця 2026 року. Замовлення включає вісім готових до використання шпиталів, що мають у своєму складі рентгенівський контейнер, операційну та відділення інтенсивної терапії за стандартом сучасної лікарні.

ЗСУ законтрактувала у Rheinmetall вісім комплексів передової хірургічної групи Forward Surgical Team stations (FST) – вони трохи простіші від систем Role 2B, але не менш цінні для польової хірургії. Фото: Rheinmetall

Для транспортування кожного рятувального підрозділу Rheinmetall також постачає мобільний компонент, що складається з трьох вантажівок Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW), включаючи причепи.

Бундесвер цьогоріч для медиків уже замовляв подібне

Варто нагадати, що згадана вище служба тилового забезпечення BAAINBw на початку 2025 року доручила Rheinmetall поставити Бундесверу 120 рятувальних станцій рівня Role 1. Постачання перших десяти балістично-захищених та шести незахищених систем запланована на період з 2025 по 2027 роки.

Контракт передбачає закупівлю до 86 балістично-захищених рятувальних станцій та до 34 незахищених рятувальних станцій для надання первинної медичної допомоги. Високомобільна рятувальна станція надаватиме первинну невідкладну хірургічну допомогу.

Кожна система включає кондиціонер, генератор живлення та контейнер для екстреної хірургічної допомоги, оснащений найсучаснішими медичними інструментами. Пункти допомоги є частиною системи модульних медичних закладів.

Рятувальна станція стандарту Role 1 на базі вантажівки Iveco Trakker 15t 8х8 із захищеною кабіною під час навчань. Фото: Бундесвер, Карл Шульце

Впритул до переднього краю

Тепер в роботу Rheinmetall взяв додаткову заявку на постачання ще й захищених високомобільних медичних установ на згадану вище суму понад 300 мільйонів євро. Техумови конкретно вказують на стандарт Role 2B, тобто для розгортання у наближених до фронту умовах.

Таким чином Бундесвер матиме високомобільну, захищену систему для невідкладної хірургічної та інтенсивної допомоги в безпосередній близькості від лінійних військ переднього краю.