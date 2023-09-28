Через неделю в Брюсселе откроется международная выставка Busworld Europe 2023, куда отовсюду приедут производители пассажирской техники и автоперевозчики.

Мировые производители автобусов планируют поразить всех своими новинками, ведущее место в которых займут аккумуляторные пассажирские машины разных размерных групп.

Iveco Bus

Компания Iveco Bus на 20-й по отсчету выставке Busworld Europe ставку делает на безуглеродной мобильности. Новая линейка охватит все сегменты – от городских до междугородных автобусов.

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Всего к показу готовится 11 машин, из которых шесть выставят в экспозиции под открытым небом. Это будут модели полностью электрические, на природном газе и биометане, гибридные. Ведущее место займут инновации. Iveco Bus покажет новые или усовершенствованные системы помощи водителю ADAS, соответствующие Европейским общим правилам безопасности, которые вступят в силу в июле 2024 года.

Marco Polo

Производитель автобусов Marco Polo из Бразилии продемонстрирует туристический автобус на новых топливных элементах, производимых на собственном заводе в Китае и уже одобренных для продажи в Европе.

Автобус Audace, работающий на водороде, может перевозить 53 пассажира и запас хода до 600 километров. Он укомплектован синхронным двигателем Danfos номинальной мощностью 140 кВт (пиковая 222 кВт) и номинальным/пиковым крутящим моментом 495/720 Нм.

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Audace также может быть изготовлен с чисто электрической силовой установкой, с CATL, LiFeO (литиево-железными) батареями на 423 кВтч, с 12 пакетами, с запасом хода до 500 километров по шоссе и почти 600 километров в городских условиях.

MAN

Автобусное подразделение MAN запускает на выставке несколько мировых премьер. Lion's City 12 E будет продемонстрирован в LE-версии с низким доступом. MAN Lion's Intercity LE 14, трехосный автобус длиной 14,4 метра, что на восемь мест больше, чем у длинной двухосной модели.

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MAN также порадует перевозчиков тем, что его автобусы модельного года 2025 года мощностью зарядки до 375 кВт можно будет заряжать до 80 процентов вместимости за 60 минут, а за полтора часа – до полного заряда. На сочлененном автобусе полная зарядка занимает 2 часа, а через 1,5 часа заряжается на 80 процентов.

Solaris

Производитель представит на Busworld 2023 два автобуса с нулевым уровнем выбросов. В первом случае это будет электробус Urbino 18, оснащенный аккумуляторами нового поколения, дающими увеличенный запас хода. У него новая архитектура электрической трансмиссии.

Во втором случае будет продемонстрирован Urbino 18 hydrogen – автобус на водородных элементах.

Daimler

Автобусы Daimler на Busworld будут представлены караваном из восьми автобусов от Mercedes-Benz и Setra на стенде в павильоне и тремя машинами на площадке для тест-драйвов.

Премьерным будет полностью электрический соло-автобус eCitaro на топливных элементах.