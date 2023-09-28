Через тиждень у Брюсселі відкриється міжнародна виставка Busworld Europe 2023, куди звідусіль зійдуться виробники пасажирської техніки та автоперевізники.

Світові виробники автобусів планують вразити усіх своїми новинками, чільне місце в яких займуть акумуляторні пасажирські машини різних розмірних груп.

Iveco Bus

Компанія Iveco Bus на 20-й за відліком виставці Busworld Europe ставку робить на безвуглецевій мобільності. Нова лінійка охопить усі сегменти – від міських до міжміських автобусів.

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Всього до показу готується 11 машин, з яких шість виставлять в експозиції просто неба. Це будуть моделі повністю електричні, на природному газі та біометані, гібридні. Чільне місце займуть інновації. Iveco Bus покаже нові чи вдосконалені системи допомоги водієві ADAS, які відповідають Європейським загальним правилам безпеки, що набудуть чинності в липні 2024 року.

Marco Polo

Виробник автобусів Marco Polo з Бразилії продемонструє туристичний автобус на нових паливних елементах, що виробляються на власному заводі в Китаї й вже схвалені для продажу в Європі.

Автобус Audace, що працює на водні, може перевозити 53 пасажири та має запас ходу до 600 кілометрів. Він укомплектований синхронним двигуном Danfos номінальною потужністю 140 кВт (пікова 222 кВт) і номінальним/піковим крутним моментом 495/720 Нм.

До речі чи вигідно їздити на водні

Audace також може бути виготовлений із чисто електричною силовою установкою, з CATL, LiFeO (літієво-залізними) батареями на 423 кВт-год, з 12 пакетами, із запасом ходу до 500 кілометрів по шосе та майже 600 кілометрів у міських умовах.

MAN

Автобусний підрозділ MAN запускає на виставці кілька світових прем’єр. Lion's City 12 E буде продемонстрований у LE-версії з низьким доступом. MAN Lion’s Intercity LE 14, тривісний автобус довжиною 14,4 метра, що на вісім місць більший, ніж у довгій двовісній моделі.

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MAN також порадує перевізників тим, що його автобуси модельного року 2025 потужністю зарядки до 375 кВт можна буде заряджати до 80 відсотків місткості за 60 хвилин, а за півтори години – до повного заряду. На зчленованому автобусі повна зарядка займає 2 години, а за 1,5 години заряджається на 80 відсотків.

Solaris

Виробник представить на Busworld 2023 два автобуси з нульовим рівнем викидів. В першому випадку це буде електробус Urbino 18, оснащений акумуляторами нового покоління, що дають збільшений запас ходу. Він має нову архітектуру електричної трансмісії.

В другому випадку буде продемонстровано Urbino 18 hydrogen — автобус на водневих елементах.

Daimler

Автобуси Daimler на Busworld будуть представлені караваном із восьми автобусів від Mercedes-Benz і Setra на стенді в павільйоні й трьома машинами на майданчику для тест-драйвів.

Прем’єрним стане повністю електричний соло-автобус eCitaro на паливних елементах.