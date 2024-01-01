BYD точка de это вам не BYD точка com: автобренд, секс-шоп и футбол подружились

Зафиксировано уже две истории, как бы случайно связанных с сайтами для взрослых. В субботу во время II финала Евро-2024 между немцами и датчанами по всей Германии организовали площадки для коллективного просмотра матча. Одну из них создали на курорте Pinta Beach вблизи озера Вальдзе в Раунхайме. Игру показывали на большом экране, туда вывели интернет-трансляцию из браузера.

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При этом не был включен полноэкранный режим, зрители видели все остальные открытые ссылки. И там, как пишет уважаемое издание Bild, одно из окон вело на сайт для "очень взрослых". Название ролика там начиналось словами "Безумный пасынок...". Обозреватель Bild Симон Даллмайер называет это "тяжелым неудобством" для организаторов.

Bild пишет, что болельщикам предлагали просмотреть сюжет "Сумасшедший пасынок...". Фото: Bild

Можно считать это случайностью, хотя... Хотя другой случай уже заставляет задуматься, а действительно ли это была случайность. В числе едва ли не главных спонсоров и рекламодателей на Евро-2024 считается китайский производитель автомобилей BYD. Он, как и AliExpress, видит зрительскую аудиторию очень перспективной.

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Впрочем, зрители из всех 24 стран-участниц и не только также довольно часто шли в сеть по ссылкам, поскольку продуманная реклама побуждает к действиям и дает если не мгновенный эффект с транзакциями, то работает на перспективу. Китайская компания BYD, которая производит электромобили, является официальным партнером турнира Евро-2024 и ее баннеры мигают во время каждого матча.

Вот так выглядят титулы на сайтах BYD для взрослых (вверху) и BYD электромобилей (внизу). Фото с доменов BYD

Немцы шли на сайт этого автопроизводителя и по поиску немецкого расширения искали его через немецкое расширение "byd .de", которое вело совсем на сайт, где продают изысканные игрушки и всевозможные аксессуары для взрослых и их утех. А надо было заходить по ссылке "byd.com".

Казалось бы мелочь, но на самом деле довольно интересный трюк: при поиске сайта BYD фанаты забивают немецкое расширение дамена "de", тогда как официальный сайт китайской компании зарегистрирован под стандартным доменом "com".

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Трафик на сайт для взрослых за дни Чемпионата по футболу настолько вырос, что его владельцу пришлось на титуле дать ссылку на настоящий автомобильный сайт BYD. Это было подкреплено сообщением о том, что они не являются спонсорами Евро-2024.

Их BYD – не тот BYD, что спонсирует футбол и производит аккумуляторную технику: у них товары не с батареями, а с батарейками и совсем для других целей. Хотя цель товаров у обоих одна – для удовольствия людей.