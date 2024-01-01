BYD крапка de це вам не BYD крапка com: автобренд, секс-шоп і футбол подружилися

Зафіксовано вже дві історії, ніби випадково пов’язаних з сайтами для дорослих. У суботу під час II фіналу Євро-2024 між німцями та датчанами по всій Німеччині організували майданчики для колективного перегляду матчу. Одну з них створили на курорті Pinta Beach поблизу озера Вальдзе в Раунхаймі. Гру показували на великому екрані, туди вивели інтернет-трансляцію з браузера.

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При цьому не було включено повноекранний режим, глядачі бачили всі інші відкриті посилання. І там, як пише поважне видання Bild, одне з вікон вело на сайт для "дуже дорослих". Назва ролика там починалася словами "Божевільний пасинок…". Оглядач Bild Симон Даллмайєр називає це "тяжкою незручністю" для організаторів.

Bild пише, що вболівальникам пропонували переглянути сюжет "Божевільний пасинок…". Фото: Bild

Можна вважати це випадковістю, хоча… Хоча інший випадок вже змушує задуматися, а чи справді це була випадковість. В числі чи не головних спонсорів та рекламодавців на Євро-2024 вважається китайський виробник автомобілів BYD. Він, як і AliExpress, вбачає глядацьку аудиторію дуже перспективною.

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Втім, глядачі з усіх 24 країн-учасниць і не тільки також доволі часто йшли в мережу за посиланнями, оскільки продумана реклама спонукає до дій і дає якщо не миттєвий ефект з транзакціями, то працює на перспективу. Китайська компанія BYD, яка виробляє електромобілі, є офіційним партнером турніру Євро-2024 і її банери миготять під час кожного матчу.

Ось так виглядають титули на сайтах BYD для дорослих (вгорі) та BYD електромобілів (внизу). Фото з доменів BYD

Німці йшли на сайт цього виробника і за пошуком німецького розширення шукали його через німецьке розширення "byd .de", яке вело на сайт, де продають вишукані іграшки та усілякі аксесуари для дорослих та їх утіх. А треба було заходити за посиланням "byd.com".

Здавалося б дрібниця, але насправді доволі цікавий трюк: при пошуку сайту BYD фанати забивають німецьке розширення дамена "de", тоді як офіційний сайт китайської компанії зарєєстровано під стандартним доменом "com".

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Трафік на сайт для дорослих за дні Чемпіонату з футболу настільки виріс, що його власнику довелося на титулі дати посилання на справжній автомобільний сайт BYD. Це було підкріплено повідомленням про те, що вони не є спонсорами Євро.

Їх BYD – не той BYD, що спонсорує футбол та виробляє акумуляторну техніку: у них товари не з батареями, а з батарейками й зовсім для інших цілей. Хоча мета товарів в обох одна – для втіхи людей.