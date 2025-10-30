BYD удивила Японию крошечным электрическим кей-каром: фото

Как пишет Carscoops, Racco стал первым автомобилем BYD, разработанным исключительно для зарубежного рынка. Его габариты полностью соответствуют жестким нормам японских кей-каров: длина 3 395 мм, ширина 1 475 мм и высота 1 800 мм.

Визуально Racco сочетает знакомые черты местных фаворитов: вертикальные пропорции и короткий капот. Модель также получила раздвижные двери, С-образную LED-оптику, 15-дюймовые диски и даже дисковые тормоза на всех колесах - редкость для такого сегмента.

Салон и технологии

В салоне на четыре места установлена цифровая панель приборов и большой отдельностоящий мультимедийный дисплей, который обычно не встречается в кей-карах. Также ожидается наличие теплового насоса для эффективного климат-контроля и комплекса вспомогательных систем ADAS.

Электропривод и запас хода

BYD подтвердила, что Racco - переднеприводный и использует аккумулятор Blade с литий-железо-фосфатной химией. Будет две версии батарей, одна из которых - 20 кВт-ч с запасом хода до 180 км (112 миль) по циклу WLTC. Ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью до 100 кВт, а аккумулятор, размещен в полу, обеспечит более низкий центр тяжести и лучшую стабильность в поворотах.

Цена и старт продаж

Продажи BYD Racco в Японии должны начаться в 2026 году, после открытия предварительных заказов летом того же года. Цена ожидается на уровне 2,5 миллиона иен (~16 500 долларов) без учета субсидий - то есть Racco непосредственно конкурировать с Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV.

Не только пассажирские

Параллельно BYD представила легкий коммерческий электромобиль T35, разработанный по японским стандартам для управления с обычными водительскими правами. Модель с кабиной над кузовом предлагается в версиях фургон и платформа, имеет мощность 201 л.с., крутящий момент 340 Нм и запас хода до 250 км WLTC.

Вариант платформы даже показали как мобильную сауну с холодной ванной, питание которой обеспечивается непосредственно от аккумулятора - очередное доказательство того, что BYD любит удивлять.