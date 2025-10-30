BYD здивувала Японію крихітним електричним кей-каром: фото

Як пише Carscoops, Racco став першим автомобілем BYD, розробленим виключно для закордонного ринку. Його габарити повністю відповідають жорстким нормам японських кей-карів: довжина 3 395 мм, ширина 1 475 мм і висота 1 800 мм.

Візуально Racco поєднує знайомі риси місцевих фаворитів: вертикальні пропорції та короткий капот. Модель також отримала розсувні двері, С-подібну LED-оптику, 15-дюймові диски та навіть дискові гальма на всіх колесах — рідкість для такого сегмента.

Салон і технології

У салоні на чотири місця встановлено цифрову панель приладів і великий окремостоячий мультимедійний дисплей, який зазвичай не зустрічається в кей-карах. Також очікується наявність теплового насоса для ефективного клімат-контролю та комплексу допоміжних систем ADAS.

Електропривід і запас ходу

BYD підтвердила, що Racco — передньопривідний і використовує акумулятор Blade з літій-залізо-фосфатною хімією. Буде дві версії батарей, одна з яких — 20 кВт-год із запасом ходу до 180 км (112 миль) за циклом WLTC. Очікується підтримка швидкої зарядки потужністю до 100 кВт, а акумулятор, розміщений у підлозі, забезпечить нижчий центр ваги та кращу стабільність у поворотах.

Ціна та старт продажів

Продажі BYD Racco у Японії мають розпочатися у 2026 році, після відкриття попередніх замовлень влітку того ж року. Ціна очікується на рівні 2,5 мільйона єн (~16 500 доларів) без урахування субсидій — тобто Racco безпосередньо конкуруватиме з Nissan Sakura та Mitsubishi eK X EV.

Не лише пасажирські

Паралельно BYD представила легкий комерційний електромобіль T35, розроблений за японськими стандартами для керування зі звичайними водійськими правами. Модель з кабіною над кузовом пропонується у версіях фургон і платформа, має потужність 201 к.с., крутний момент 340 Нм і запас ходу до 250 км WLTC.

Варіант платформи навіть показали як мобільну сауну з холодною ванною, живлення якої забезпечується безпосередньо від акумулятора — черговий доказ того, що BYD любить дивувати.