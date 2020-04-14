Внешне выглядит, как кирпич с огранкой, а внутри уютный, как бабушкина гостиная.

Brubaker Box Самира Садыхова представляет современную версию автомобиля, выпущенного мелкой серией в 1970-х годах.

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Азербайджанский дизайнер Самир Садыхов успел приложить руку к экстерьерам Lamborghini и Rezvani, а сейчас работает в немецкой студии марки Genesis. Он часто делится своими работами в соцсетях и его последняя 3D-модель является довольно интересной: она посвящена "спортивному универсалу-микроавтобусу-внедорожнику-кабриолету Brubaker Box", как позиционировали его в 1970-х.

Фото: визуальный концепт нового Brubaker Box / SamirSadikhov

Оригинальный Brubaker Box был спроектирован в 1972 году экс-дизайнером General Motors Кертисом Брюбейкером на базе Volkswagen Beetle. С 1973 по 1976 год фирмой Automecca было продано 30 таких кит-каров.

Фото: оригинальний Brubaker Box

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