Зовні виглядає, як цеглина з огранкою, а всередині затишний, мов бабусина вітальня.

Brubaker Box Саміра Садихова уявляє сучасну версію автомобіля, випущеного дрібною серією у 1970-х роках.

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Азербайджанський дизайнер Самір Садихов встиг докласти руку до екстер’єрів Lamborghini та Rezvani, а зараз працює в німецькій студії марки Genesis. Він часто ділиться своїми роботами в соцмережах і його остання 3D-модель є досить цікавою: вона присвячена “спортивному універсалу-мікроавтобусу-позашляховику-кабріолету Brubaker Box”, як позиціонували його у 1970-х.

Фото: візуальний концепт нового Brubaker Box / SamirSadikhov

Оригінальний Brubaker Box був спроектований у 1972 році екс-дизайнером General Motors Кертісом Брюбейкером на базі Volkswagen Beetle. З 1973 по 1976 рік фірмою Automecca було продано 30 таких кіт-карів.

Фото: оригінальний Brubaker Box

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