Case использовал искусственный интеллект для поиска запчастей

Представленная компанией Case IH на выставке Agritechnica 2025 программа собственной платформы mycnhstore.com упрощает поиск и ускоряет заказ запчастей. Об этом компания сообщила еще накануне аграрного форума в Ганновере, Германия.

Поисковый процесс занимает минуту-две. Для этого нужен смартфон и мобильный интернет. Все остальное за агрария сделает искусственный интеллект. Пользователю достаточно сфотографировать нужную деталь и система сразу найдет соответствующий компонент в онлайн-каталоге.

Ошибки минимизированы

Риск ошибок в выборе нужной запчасти практически сведен к нулю. Если даже снимок будет некачественный, то ИИ попытается его оцифровать по своему алгоритму и идентифицировать деталь.

Если такое из-за плохого качества фото сделать сложно, то система просто не примет фотоснимок в дальнейшую работу. Просто в заказе будет отказано, но при этом ИИ попросит переснять деталь до более качественного уровня идентификации.

Инструмент собственной разработки

Разработчиком приложения является команда CNH Parts & Service, которая соединила свои технические ноу-хау с новейшими технологиями искусственного интеллекта. Основная задача достигнута – создан инструмент, что облегчит жизнь как фермерам, так и дилерам.

По словам руководителя отдела запчастей и сервисного обслуживания CNH Явуза Сикки, эта инновация направлена на сокращение простоев и максимизацию времени безотказной работы машин.

Внедрение каталога будет поэтапным

Технология будет внедряться постепенно. Первый этап охватывает 200 000 деталей для тракторов, что сейчас производятся. В 2026 году эта функция также будет распространена на комбайны.

Отдельные показательные тесты посетители Agritechnica 2025 уже провели в рамках выставки. Они фотографировали на свои гаджеты отдельные детали трактора, запчасти, заливали снятое на mycnhstore.com и практически мгновенно получали ответ о номере и названии номенклатурной продукции.

Опыт агропроизводителя станет вирусным

"Используя передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, мы позволяем клиентам быстрее выбирать детали, чтобы они могли как можно скорее вернуться к работе", – говорит Явуза Сикки.

Эксперты уже заявляют, что опыт CNH станет предметом изучения и заимствования программистами мировых автобрендов: подобная технология может упростить работу как дилеров, сервисных центров, так и автовладельцев.