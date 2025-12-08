Case використав штучний інтелект для пошуку запчастин

Представлена компанією Case IH на виставці Agritechnica 2025 програма власної платформи mycnhstore.com спрощує пошук та прискорює замовлення запчастин. Про це компанія повідомила ще напередодні аграрного форуму в Ганновері, Німеччина.

Пошуковий процес займає хвилину-дві. Для цього потрібен смартфон та мобільний інтернет. Все інше за аграрія зробить штучний інтелект. Користувачеві достатньо сфотографувати потрібну деталь і система одразу знайде відповідний компонент в онлайн-каталозі.

Помилки мінімізовано

Ризик помилок у виборі потрібної запчастини практично зведено до нуля. Якщо навіть знімок буде неякісний, то ШІ спробує його оцифрувати за своїм алгоритмом та ідентифікувати деталь.

Якщо таке через погану якість фото зробити складно, то система просто не прийме фотознімок в подальшу роботу. У замовленні буде відмовлено, але при цьому ШІ попросить перезняти деталь до якіснішого рівня ідентифікації.

Інструмент власної розробки

Розробником додатка є команда CNH Parts & Service, яка поєднала свої технічні ноу-хау з найновішими технологіями штучного інтелекту. Основне завдання досягнуто – створено інструмент, що полегшить життя як фермерам, так і дилерам.

За словами керівника відділу запчастин та сервісного обслуговування CNH Явуза Сікки, ця інновація спрямована на скорочення простоїв та максимізацію часу безвідмовної роботи машин.

Впровадження каталогу буде поетапним

Технологія буде впроваджуватися поступово. Перший етап охоплює 200 000 деталей для тракторів, що зараз виробляються. У 2026 році ця функція також буде поширена на комбайни.

Окремі показові тести відвідувачі Agritechnica 2025 вже провели в рамках виставки. Вони фотографували на свої гаджети окремі деталі трактора, запчастини, заливали зняте на mycnhstore.com і практично миттєво отримували відповідь про номер та назву номенклатурної продукції.

Досвід агровиробника стане вірусним

"Використовуючи передові технології штучного інтелекту та машинного навчання, ми дозволяємо клієнтам швидше вибирати деталі, щоб вони могли якомога швидше повернутися до роботи", – каже Явуза Сікки.

Експерти вже заявляють, що досвід CNH стане предметом вивчення та запозичення програмістами світових автобрендів: подібна технологія може спростити роботу як дилерів, сервісних центрів, так і автовласників.