Castrol меняет владельца: неожиданный поворот для легендарного бренда

Как пишет Carscoops, еще весной рынок ожидал, что Castrol может перейти под контроль крупной нефтегазовой корпорации. Среди потенциальных покупателей называли Saudi Aramco, Reliance Industries из Индии, а также ряд крупных фондов прямых инвестиций. Впрочем, BP сделала неожиданный выбор.

Контрольный пакет в 65% акций Castrol покупает Stonepeak - инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая управляет активами примерно на 80 миллиардов долларов. Компания специализируется преимущественно на инфраструктурных и долгосрочных инвестициях, а не на классическом нефтяном бизнесе.

Сделка на $10 миллиардов

Сумма сделки оценивается примерно в 10,1 миллиарда долларов. Дополнительную финансовую поддержку обеспечивает Инвестиционный совет Канадского пенсионного плана, которая инвестирует до 1,05 миллиарда долларов, получая косвенную долю в Castrol. Stonepeak отмечает, что их привлекло глобальное присутствие бренда. Castrol сегодня производит и продает моторные масла, промышленные жидкости и смазочные материалы через около 20 собственных заводов, более 100 сторонних производственных и складских площадок и работает в 150 странах мира.

Что получит BP и что будет дальше

Ожидается, что сделка будет закрыта в следующем году, после получения всех необходимых регуляторных разрешений. В случае успешного завершения BP рассчитывает на чистые поступления около 6 миллиардов долларов. В эту сумму уже заложены авансовые выплаты будущих дивидендов за 35% акций, которые BP оставляет за собой.

Важный момент: BP обязалась не продавать свою миноритарную долю по меньшей мере два года. После этого компания получит право полностью выйти из бизнеса Castrol, хотя пока не уточняет, воспользуется ли этой опцией. Все средства от сделки BP планирует направить на уменьшение долговой нагрузки.

Оптимизм с обеих сторон

Временная генеральный директор BP Кэрол Хоул отметила, что стратегический обзор Castrol вызвал значительный интерес и позволил найти решение, выгодное для акционеров. По ее словам, BP сможет и в дальнейшем получать выгоду от роста бренда, даже оставаясь миноритарным владельцем. В Stonepeak также настроены оптимистично. Компания считает Castrol "культовым брендом" с сильными рыночными позициями и видит значительный потенциал для дальнейшего развития в условиях глобальных изменений автомобильной и промышленной отраслей.