Caterham представил автомобиль с деталями от вертолета

Этот автомобиль выполнен в одном экземпляре. Как передает Autoevolution, родстер 360R будет продан через аукцион Collecting Cars, который состоится с 15 августа по 12 сентября. Ожидается, что за авто смогут получить 100 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 128 тысяч долларов.

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Эту сумму передадут благотворительному фонду RAF Benevolent Fund, занимающегося помощью ветеранам Королевских ВВС Великобритании. Сообщается, что спорткар был собран силами персонала авиабазы RAF в Бенсоне с использованием деталей от вертолета тылового обеспечения Puma HC2, который способен перевозить 2 тонны вещей, 12 экипированных военнослужащих или 16 пассажиров.

Обшивку хвостовой балки вертолета превратили в кузовные панели родстера. В сборке даже использовали внутреннюю перегородку вместе с ручкой аварийного сброса дверей. Кроме этого, автомобиль имеет покраску темно-зеленого цвета, как дань памяти Puma HC2.

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В салоне появились вертолетные тумблеры, приборы и инструкции по эвакуации, которые вшили в подушки карбоновых сидений. Под капотом также есть аккумуляторная батарея, размещаемая в ящике от боеприпасов.

Для большей эффектности родстеру добавили трехступенчатую систему зажигания. При этом двигатель остался абсолютно стандартным – двухлитровый четырехцилиндровый атмосферный агрегат Ford Duratec мощностью 183 лошадиные силы и 194 Нм крутящего момента, сочетающийся с пятиступенчатой МКПП.

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Вес в 565 килограммов позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Паспортная максимальная скорость Caterham Seven 360 – 210 км/ч.