Caterham Seven 485 больше не будет продаваться в Европе

Caterham Seven дебютировала 10 лет назад. Сейчас версии 485 и 485 CSR соответствуют требованиям Евро-6, поэтому компания решила прекратить их продажу. Взамен покупателям предложат лимитированную версию Final Edition. Она будет отличаться уникальными деталями в экстерьере и интерьере.

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Версии 485 и 485 CSR оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Ford Duratec мощностью 225 л.с, работающим с 5-ступенчатой механикой. Такая мощность позволяет им иметь динамику в 4,1 секунды до 100 км/ч.

Отличие версии CSR заключается в большем шасси (на 180 мм длиннее, на 230 мм шире и на 25 мм выше) и совершенной передней подвеске, с независимой задней и колесными дисками большего размера.Лимитированная версия FE будет иметь эксклюзивные черные полосы вдоль кузова и премиальные цвета с соответствующими значками.

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Версия CSR FE будет оснащена дисками 15-го размера, а стандартная – 13-го. В салоне они будут иметь обивку из кожи и алькантары, карбоновую приборную панель и специальную вышитую надпись Final Edition.

Ограниченная серия будет представлена 60 экземплярами 485 FE и 25 CSR FE для Европы, и всего десятью единицами 485 FE для Японии. Это довольно странно, ведь на памятной табличке в авто указано, что всего было произведено 45 единиц.

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Вероятно, автопроизводитель решил увеличить лимитированную серию в последний момент. Лимитированная серия уже доступна для заказа по цене от 72 452 долларов.