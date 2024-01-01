Caterham Seven 485 більше не буде продаватись в Європі

Caterham Seven дебютувала 10 років тому. Наразі версії 485 і 485 CSR відповідають вимогам Євро-6, тому компанія вирішила припинити їх продаж. Натомість покупцям запропонують лімітовану версію Final Edition. Вона відрізнятиметься унікальними деталями екстер’єрі та інтер’єрі.

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Версії 485 і 485 CSR оснащені 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном Ford Duratec потужністю 225 к.с, що працює з 5-ступеневою механікою. Така потужність дозволяє їм мати динаміку в 4,1 секунди до 100 км/год.

Відмінність версії CSR полягає в більшому шасі (на 180 мм довше, на 230 мм ширше та на 25 мм вище) та досконалішій передню підвіску, з незалежною задньою й колісними дисками більшого розміру.Лімітована версія FE матиме ексклюзивні чорні смуги вздовж кузова та преміальні кольори з відповідними значками.

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Версія CSR FE буде оснащена дисками 15-го розміру, а стандартна – 13-го. В салоні вони матимуть оббивку зі шкіри та алькантари, карбонову приладову панель та спеціальний вишитий напис Final Edition.

Обмежена серія буде представлена 60 екземплярами 485 FE та 25 CSR FE для Європи, та всього десятьма одиницями 485 FE для Японії. Це досить дивно, адже на пам’ятній табличці в авто вказано, що всього було вироблено 45 одиниць.

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Ймовірно, автовиробник вирішив збільшити лімітовану серію в останній момент. Лімітована серія вже доступна для замовлення за ціною від 72 452 доларів.