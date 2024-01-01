Caterham представив автомобіль з деталями від вертольота

Цей автомобіль виконано в одному екземплярі. Як передає Autoevolution, родстер 360R буде проданий через аукціон Collecting Cars, який відбудеться з 15 серпня по 12 вересня. Очікується, що за авто зможуть отримати 100 тисяч фунтів стерлінгів, що становить приблизно 128 тисяч доларів.

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Цю суму передадуть благодійному фонду RAF Benevolent Fund, що займається допомогою ветеранам Королівських ВПС Великобританії. Повідомляється, що спорткар був зібраний силами персоналу авіабази RAF у Бенсоні з використанням деталей від вертольота тилового забезпечення Puma HC2, який здатний перевозити 2 тонни речей, 12 екіпірованих військовослужбовців або 16 пасажирів.

Обшивку хвостової балки гелікоптера перетворили на кузовні панелі родстера. У збірці навіть використовували внутрішню перегородку разом із ручкою аварійного скидання дверей. Окрім цього, автомобіль має фарбування темно-зеленого кольору, як данину пам’яті Puma HC2.

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У салоні з'явилися вертолітні тумблери, прибори та інструкції з евакуації, які вшили в подушки карбонових сидінь. Під капотом також є акумуляторна батарея, що розміщується в ящику від боєприпасів.

Для більшої ефектності родстеру додали триступеневу систему запалювання. Водночас двигун залишився абсолютно стандартним – дволітровий чотирициліндровий атмосферний агрегат Ford Duratec потужністю 183 кінські сили й 194 Нм крутного моменту, що поєднаний з п'ятиступінчастою МКПП.

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Вага в 565 кілограмів дозволяє автомобілю розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди. Паспортна максимальна швидкість Caterham Seven 360 – 210 км/год.