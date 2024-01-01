Caterpillar готовит свои машины к автономному управлению

В отличие от предыдущих моделей 775, прототип 65-тонного самосвала сконструирован так, чтобы в будущем обеспечить полностью автономные возможности. Об этом говорится в публикации на сайте производителя.

"Дизайн Next Gen 775 представляет собой значительный шаг вперед в технологиях внедорожных грузовиков, предлагая непревзойденную мощность, эффективность и функции безопасности. Посетители bauma увидят весь спектр наших технологических предложений, от дистанционного управления до полуавтономных и будущих автономных машин в строительстве", – рассказал президент группы Construction Industries Caterpillar Тони Фассино.

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Выпуск грузовика следующего поколения Cat 775 запланирован на 2026 год. Сейчас разрабатываются автономные возможности с MineStar Command для транспортировки, а дата выпуска будет объявлена позже.

Фото: Cat

775-я имеет новую инновационную конструкцию рамы, которая помогает оптимизировать вес полезной нагрузки, доработанную подвеску для улучшения езды и управляемости. Также есть расширенные функции безопасности, такие как 360-градусные камеры кругового обзора и радарная система Cat Detect для обеспечения превосходной производительности и безопасной и комфортной эксплуатации.

Самосвал оснащен двигателем Cat C27 мощностью 615 кВт/825 л.с. в различных конфигурациях выбросов в соответствии с различными глобальными нормами. Представленная на выставке Bauma версия US EPA Tier 4 Final/Stage V предлагает лучшую топливную эффективность, чем предыдущие модели, с расширенными электронными средствами управления силовой установкой.

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Улучшенная езда и управляемость грузовика позволяют развивать более высокую скорость на поворотах и ездить на высших передачах, что непосредственно уменьшает потребление топлива во время цикла.

Детали технического описания:

Двигатель: Cat C27.

Полная мощность SAE J1995: 615 кВт (825 л.с.).

Полный вес автомобиля: 111 811 кг (246 500 фунтов).

Номинальная грузоподъемность: 65 тонн (71 тонна американская метрика).

Новая кабина разработана для обеспечения эффективности и оснащена функциями для автоматизации функций. Большие окна дают оператору хороший обзор рабочей зоны и окружающей среды. Автоматический контроль температуры в кабине и роскошное сиденье Cat следующего поколения созданы для улучшения комфорта оператора.

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Всего на выставке Bauma 2025 Caterpillar Bauma 2025, который отмечает свое 100-летие со дня основания, занимает едва ли не самую большую среди участников экспозицию. В павильоне и на открытых площадках производитель демонстрирует 48 единиц техники, в т.ч. почти два десятка новых и модернизированных или обновленных.