Caterpillar готує свої машини до автономного керування

На відміну від попередніх моделей 775, прототип 65-тонного самоскида сконструйовано так, щоб у майбутньому забезпечити повністю автономні можливості. Про це йдеться в публікації на сайті виробника.

"Дизайн Next Gen 775 являє собою значний крок вперед у технологіях позашляхових вантажівок, пропонуючи неперевершену потужність, ефективність і функції безпеки. Відвідувачі bauma побачать весь спектр наших технологічних пропозицій, від дистанційного керування до напівавтономних і майбутніх автономних машин у будівництві", – розповів президент групи Construction Industries Caterpillar Тоні Фассіно.

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Випуск вантажівки наступного покоління Cat 775 заплановано на 2026 рік. Наразі розробляються автономні можливості з MineStar Command для транспортування, а дату випуску буде оголошено пізніше.

Фото: Cat

775-та має нову інноваційну конструкцію рами, яка допомагає оптимізувати вагу корисного навантаження, доопрацьовану підвіску для покращення їзди та керованості. Також є розширені функції безпеки, такі як 360-градусні камери кругового огляду та радарна система Cat Detect для забезпечення чудової продуктивності та безпечнішої та комфортнішої експлуатації.

Самоскид оснащено двигуном Cat C27 потужністю 615 кВт/825 к.с. в різних конфігураціях викидів відповідно до різних глобальних норм. Представлена на виставці Bauma версія US EPA Tier 4 Final/Stage V пропонує кращу паливну ефективність, ніж попередні моделі, з розширеними електронними засобами керування силовою установкою.

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Покращена їзда та керованість вантажівки дозволяють розвивати вищу швидкість на поворотах і їздити на вищих передачах, що безпосередньо зменшує споживання палива під час циклу.

Деталі технічного опису:

Двигун: Cat C27.

Повна потужність SAE J1995: 615 кВт (825 к.с.).

Повна вага автомобіля: 111 811 кг (246 500 фунтів).

Номінальна вантажність: 65 тонн (71 тонна американська метрика).

Нова кабіна розроблена для забезпечення ефективності та оснащена функціями для автоматизації функцій. Великі вікна дають оператору гарний огляд робочої зони та навколишнього середовища. Автоматичний контроль температури в кабіні та розкішне сидіння Cat наступного покоління створені для покращення комфорту оператора.

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Загалом на виставці Bauma 2025 Caterpillar Bauma 2025, який відзначає своє 100-річчя з дня заснування, займає чи не найбільшу з-поміж учасників експозицію. У павільйоні та на відкритих майданчиках виробник демонструє 48 одиниць техніки, у т.ч. майже два десятки нових та модернізованих чи оновлених.