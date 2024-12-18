Маленькі екскаватори Cat допоможуть копати окопи

Про транспортний транш на своєму сайті повідомила БО "Фрітт Україна", основним завданням якої є збір грошей на допомогу українським збройним силам і цивільній обороні. Це в основному автомобілі, спецтехніка, дрони, генератори тощо.

Прийшли екскаватори Caterpillar 305.5Е. Їх експлуатуватимуть бійці 38-ї бригади морської піхоти, 45-ї артилерійської бригади та 97-ї механізованої бригади.

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Техніка не нова, але пройшла усі сервісні й регламентні технічні огляди. Разом з екскаваторами в підрозділи передано запасний комплект метало-гумових гусениць.

Попри належність до найменшої розмірної групи, гідравлічний екскаватор Cat 305.5E відзначається великою продуктивністю. Тут всього у дизельному двигуні 40,2 к.с., але для копача цього вдосталь.

Не новий Cat 305.5E, але пройшов ТО й належне сервісне обслуговування. Скриншот: Авто24

Куди кращим елементом привабливості для військових будуть компактні розміри екскаватора. Маючи всього 2,55 метра у висоту, ця 5,4-тонна машина зливається у рельєфних складках з місцевістю і вже за якусь сотню-півтори метрів її не розрізнити. Звісно, це при умові відповідного до сезону та місцевості фарбування кузова.

Габарити й справді невеличкі: довжина транспорту 5,33 м, ширина – 1.98 м, висота – 2,55 м. Робочий інструментарій у вигляді ковша екскавації має внутрішню місткість 0,06 куб. м. Його ширина – всього 30 см. Але копати може на глибину 3,47 м.

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Отримувачем техніки безпосередньо в Україні є хаб, яким управляє БО "Народна Самооборона Львівщини". Довго техніка на майбутніх власників не чекала.

"Ми отримали три міні-екскаватори CAT від норвезької організації #FrittUkraina та їх партнерів #CentraGruppen. Ці машини будуть підтримувати наших військових у будівництві оборонних споруд та відновленні пошкодженої інфраструктури", – йдеться у повідомленні львів’ян.

Військові прийняли від волонтерів техніку в робочому стані, а щодо фарбування в мілітарі, то це вже вирішуватимуть на місті. Фото: FrittUkraina

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Машини уже передані у згадані вище армійські підрозділи. Там таким помічникам раді: невеличкий землекоп за операційну годину-півтори зробить стільки, скільки відділення солдатів копатиме майже цілий день.