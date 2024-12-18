Маленькие экскаваторы Cat помогут копать окопы

О транспортном транше на своем сайте сообщила БО "Фритт Украина", основной задачей которой является сбор денег на помощь украинским вооруженным силам и гражданской обороне. Это в основном автомобили, спецтехника, дроны, генераторы и тому подобное.

Пришли экскаваторы Caterpillar 305.5Е. Их будут эксплуатировать бойцы 38-й бригады морской пехоты, 45-й артиллерийской бригады и 97-й механизированной бригады.

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Техника не новая, но прошла все сервисные и регламентные технические осмотры. Вместе с экскаваторами в подразделения передан запасной комплект металло-резиновых гусениц.

Несмотря на принадлежность к наименьшей размерной группе, гидравлический экскаватор Cat 305.5E отличается большой производительностью. Здесь всего в дизельном двигателе 40,2 л.с., но для копателя этого достаточно.

Не новый Cat 305.5E, но прошел ТО и надлежащее сервисное обслуживание. Скриншот: Авто24

Куда лучшим элементом привлекательности для военных будут компактные размеры экскаватора. Имея всего 2,55 метра в высоту, эта 5,4-тонная машина сливается в рельефных складках с местностью и уже через какую-то сотню-полторы метров ее не различить. Конечно, это при условии соответствующей сезону и местности покраски кузова.

Габариты действительно небольшие: длина транспорта 5,33 м, ширина – 1.98 м, высота – 2,55 м. Рабочий инструментарий в виде ковша экскавации имеет внутреннюю вместимость 0,06 куб. м. Его ширина – всего 30 см. Но копать может на глубину 3,47 м.

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Получателем техники непосредственно в Украине является хаб, которым управляет БО "Народная Самооборона Львовщины". Долго техника будущих владельцев не ждала.

"Мы получили три мини-экскаваторы CAT от норвежской организации #FrittUkraina и их партнеров #CentraGruppen. Эти машины будут поддерживать наших военных в строительстве оборонительных сооружений и восстановлении поврежденной инфраструктуры", – говорится в сообщении львовян.

Военные приняли от волонтеров технику в рабочем состоянии, а что касается покраски в милитари, то это уже будут решать на месте. Фото: FrittUkraina

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Машины переданы в упомянутые выше армейские подразделения. Там таким помощникам рады: небольшой землекоп за операционный час-полтора сделает столько, сколько отделение солдат будет копать почти целый день.