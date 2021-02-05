В Украине резко подорожал автогаз – средняя цена топлива за сутки, с 3 на 4 февраля, подскочила на 23 копейки, до 13,56 грн за литр. Аналитики прогнозируют рост цены до 15 грн за литр в ближайшее время.

Такие данные опубликовала консалтинговая группа "А-95". Ее аналитик Артем Куюн объяснил причину скачка и спрогнозировал, что цены будут расти и дальше. По его мнению, вскоре будет достигнуто среднее значение в 15 грн за литр, и, возможно, через 1 – 2 недели даже превысят эту цифру на 60-70 копеек.

Читайте также: Украинцы перестали вписывать ГБО в “техпаспорт"

При этом в сегменте бензинов аналогичного роста цен не происходит – как считают в группе "А-95", цены на бензин стабильны благодаря более распространенному нелегальному производству топлива и более совершенным схемам уклонения от налогов.

Скоро увидим газ по 15 грн за литр

Однако уже через 2 недели средняя стоимость пропан-бутана на украинских АЗС составит 15 грн, спрогнозировал Артем Куюн. По его словам, еще в середине декабря газ начал стремительно дорожать в Европе – мировом индикаторе цен на пропан-бутан – а затем тенденция в середине января дошла до Польши и, в конце концов, до начала февраля и до Украины.

В Европе рост цен произошел из-за повышенного спроса на продукт со стороны нефтехимической промышленности. Она потребляет около 50% всех объемов СУГ, но начинает еще активнее использовать его во время длительного периода стабильных цен на нефть.

"СУГ медленно реагирует на изменение котировок нефти, поэтому, когда стоимость барреля колеблется, пропан-бутан не успевает подешеветь. У нефтехимиков есть альтернатива – нефть, или прямогонный бензин, который, будучи производной от нефти, "бетонно" привязан к ценам на нее, и реагирует мгновенно", – пояснил Артем Куюн.

Чтобы заводы перешли на СУГ, он должен быть более выгодным в отношении нефти в длительной перспективе – что и произошло в последние несколько месяцев, когда цена барреля находилась в диапазоне $ 55-57.

Уже в январе СУГ начал дорожать в Польше, которая, отмечает Артем Куюн, играет роль "передаточного звена" между Украиной и Европой, а также является одним из крупнейших в мире потребителей этого вида топлива.

В середине января тенденция к подорожанию пропан-бутана там усилилась из-за морозов и роста спроса на него с целью отопления, а к началу февраля докатилась и до нас.

Читайте также: Стало известно, сколько может принести новая схема сертификации ГБО

"В январе Украина сократила закупки сжиженного газа, поскольку февраль – "мертвый" месяц, когда реализация падает и никому запасы не нужны. Поэтому подорожание у соседей мгновенно отобразилось на нашем рынке", – объясняет аналитик "А-95".

Эксперт уверен, что сегодня в Украине есть потенциал подорожания средней цены топлива до 15 грн в центре и на востоке страны, где ближе находятся источники поставки автогаза. На Западе цены вырастут еще сильнее.

"Сейчас Украина может пополнять запасы пропан-бутана только из более дорогих источников. Между тем, оптовые цены могут еще подняться на $ 50, что добавит "сверху" к средней цене в 15 грн еще 60-70 копеек. Произойти это может через 1-2 недели", – считает Артем Куюн.

Аномально низкое подорожание бензина

Средняя стоимость бензинов в стране по состоянию на 4 февраля оказалась выше на 1,5 грн, чем в конце декабря (25,64 за литр Для А-92 и 26,67 за литр для А-95). Однако по мнению директора группы "А-95" Сергея Куюна, значительная часть АЗС из эконом-сегмента увеличила стоимость топлива на аномально низкий уровень.

"За последние три месяца нефть подорожала с $ 37 до $ 55 за баррель, в результате чего оптовые цены выросли на 4 грн за литр, – при этом розницу, в лучшем случае, добавила 3 грн, а некоторые добавили лишь гривну", – отметил Сергей Куюн.

Директор "А-95" выразил убеждение, что такая ситуация возможна только за счет продажи топлива, производимого нелегально на мини-НПЗ, а также благодаря уклонению от налогов – выдачу фальшивых чеков, торговли без кассовых аппаратов и т. д.

Масштабное развертывание нелегального производства на мини-НПЗ подтверждается и статистикой импорта, обнаружили специалисты консалтинговой группы "А-95". "Мы выяснили, что у нас почему - то начал резко расти импорт растворителей – причем в огромном количестве его импортируют автозаправочные сети. Почему? Из растворителей не взимается акциз, но по сути они представляют собой смесь октаноповышающих компонентов, таких как МТБЭ, технологический бензин, и используются как сырье для производства "бодяжного" топлива", – пояснил Сергей Куюн.

Читайте также: новые правила регистрации автомобиля с ГБО

По его мнению, если бы нелегальное топливо не продавалось на рынке, то верхние цены бензина на заправках остались бы в пределах 30 грн, а нижняя планка компаний эконом-сегмента была бы на 2 грн выше, чем сейчас – то есть 26-27 грн за литр топлива.

В нынешней ситуации, впрочем, стоимость горючего игроки премиум-сегмента также не будут повышать, опасаясь оттока клиентов, предрекает Куюн.

"Преодолеть отметку в 30 грн за литр – опасно, ведь на рынке образуется пропасть между такими операторами, и теми, которые будут торговать по 20 с лишним гривен. Первых "поджимает" баррель, но у них есть запас прочности – они смогут регулировать свою доходность снижением уровня дисконтов на топливо", – считает Сергей Куюн.